"Почему Трамп не уволил эту с*ку?!" Всплыли скандальные детали слежки за экс-послом Йованович

Партнеры личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани устроили круглосуточную слежку за бывшим американским послом в Украине Мари Йованович.
Данные о расширенной кампании всплыли после обнародования показаний по делу об импичменте Трампа, полученных от американского бизнесмена украинского происхождения, связанного с Джулиани, – Льва Парнаса, пишет Kyiv Post.
К примеру, были предоставлены текстовые сообщения между Парнасом и Робертом Хайдом – кандидатом от Республиканской партии в Конгресс. В них можно узнать, что последний организовал круглосуточное наблюдение (возможно, и "прослушку") за Йованович, когда она еще находилась в Киеве.
Мари Йованович
"Цензор.НЕТ"
Так, в переписке Парнас и Хайд обсуждают в чате WhatsApp местонахождение дипломата и уровень ее безопасности, причем указывается, что у них есть "человек внутри" посольства. "Они сообщат мне, когда она уедет.Они готовы помочь", – пишет Хайд.
Кроме того, есть все основания допускать, что также имела место и "прослушка". Об этом свидетельствуют сообщения о том, что телефон и компьютер Йовановича выключены.
В этих месседжах Парнас и Хайд неоднократно называли Йованович непристойными словами: к примеру "политической марионеткой". Также звучала фраза: "Не могу поверить, что Трамп не уволил эту с*ку".
"Поверьте мне, она не дура. Но она не уходит", - резюмирует Парнас, обращаясь у собеседнику.
Напомним, Мари Йованович 15 ноября 2019 года выступила перед Конгрессом, выразив поддержку Киеву и публично заявив о давлении президента Дональда Трампа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
11 октября в Конгрессе Йованович заявила, что ее убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений его адвоката Руди Джулиани.
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