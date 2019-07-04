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"Почему с Украины не спрашиваете?" Путин набросился на Зеленского из-за Донбасса

15.2тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей и заявил, что готов самостоятельно издать указ о снятии блокады с Донбасса вместо Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции 4 июля, трансляция которой велась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Путин считает, что от РФ нельзя требовать выполнения Минских соглашений, "в частности, той части, которая к Москве вообще не относится".

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"Минские соглашения требуют восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса. Мы же не можем это сделать за Украину. Ну давайте я издам этот указ!" – сказал российский глава.

Владимир Путин

Владимир Путин

Путин также попытался оправдать действия РФ, утверждая, что мировая общественность якобы перекладывает всю ответственность на одну из сторон.

"Почему вы с Украины не спрашиваете? Не будем перекладывать ответственность только на одну из сторон. Зеленский говорил, что готов к диалогу, а теперь в Европе заявил, что не будет говорить с сепаратистами. Ну что это такое?" – возмутился политик.

"Дождемся окончания предвыборной кампании в Украине и посмотрим, что [Зеленский] будет делать в реальной жизни", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин назвал ложью обвинения в оккупации Донбасса.

Он также сказал, что РФ не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на ДонбассеМинские договоренности
Персоны
Владимир ПутинВладимир Зеленский
Место
Россия
Теги
УкраинаНовости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРвидеополитика
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
У )(уйла аж корона на голове шевелится от осознания собственной "исключительности". Пусть зеля только попробует поговорить с сепарами - что будет на следующий день - отъезд в ростов к прохвессору.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Як би це донести до цього бурята,що воно ЗАНОСИТЬСЯ і є ЧМО? Може,хоча б,викласти цю фразу або слова На Софійській площі і заспамити простір Московського інтернету і не тільки...Хоча б...
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, если дословно, то Зеленский по Донбассе обещал договариваться не с ватанами-донбасятами, а с "чёртом лысым", ну а где сидит лысая ботоксная морда все знают.
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