"Почему с Украины не спрашиваете?" Путин набросился на Зеленского из-за Донбасса

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей и заявил, что готов самостоятельно издать указ о снятии блокады с Донбасса вместо Владимира Зеленского.

Об этом он сказал во время совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции 4 июля, трансляция которой велась в сети (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Путин считает, что от РФ нельзя требовать выполнения Минских соглашений, "в частности, той части, которая к Москве вообще не относится".

"Минские соглашения требуют восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно отменить указ Порошенко о блокаде Донбасса. Мы же не можем это сделать за Украину. Ну давайте я издам этот указ!" – сказал российский глава.

Владимир Путин

Путин также попытался оправдать действия РФ, утверждая, что мировая общественность якобы перекладывает всю ответственность на одну из сторон.

"Почему вы с Украины не спрашиваете? Не будем перекладывать ответственность только на одну из сторон. Зеленский говорил, что готов к диалогу, а теперь в Европе заявил, что не будет говорить с сепаратистами. Ну что это такое?" – возмутился политик.

"Дождемся окончания предвыборной кампании в Украине и посмотрим, что [Зеленский] будет делать в реальной жизни", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Путин назвал ложью обвинения в оккупации Донбасса.

Он также сказал, что РФ не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

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