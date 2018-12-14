В головах у этих малообразованных русскоязычных одновременно укоренились две взаимоисключающие истины: что Америка — мировое зло и лучше России ничего в свете нету

Меня часто упрекают, что я сгущаю краски, говоря о русскоязычных в Америке. Но дело в том, что не все русскоязычные в Америке — инженеры и программисты.

Большинство русскоязычных, как раз не инженеры и не программисты. Имея совершенно разный круг общения, общаясь с людьми из самой различной социальной среды, я с уверенностью могу сказать, что множество русскоязычных в Америке выступают за Путина и русский мир, и вот почему.

Мои читатели и френды — люди, в основном, высокообразованные и интеллигентные, с одним и более высшими образованиями, круг их общения — инженеры, программисты, бизнесмены, ученые, деятели культуры и искусства. Они общаются в этом кругу, живут в добротных домах, их дети учатся в хороших школах, они имеют прекрасную страховку и дорогой автомобиль. Даже если они и пересекаются с "другими" русскоязычными, они их как бы не замечают, потому что ведь не станет же человек их круга вести политическую дискуссию с посудомойкой, конюхом, водителем такси, сиделкой, грузчиком, кухаркой, охранником, сантехником или официантом.

Даже если ваш электрик, который чинит вам проводку, или грузчик, который таскает вашу мебель, узнает о ваших политических предпочтениях, он не станет публично возмущаться, и даже не признается в своей любви к Путину, которую черпает из просмотров Первого федерального. Он оказывает вам услугу, он зависим от вас, он рассчитывая на чаевые. И вы не можете узнать, что он думает по этому поводу на самом деле.

Отсюда складывается такая убежденность, что все русскоязычные в Калифорнии — это интеллигенция формата Иосифа Бродского из центра Москвы и Санкт-Петербурга. Из круга их общения совершенно вываливается другая русскоязычная Америка, чрезвычайно многочисленная, агрессивная, вечно брюзжащая и всем вечно недовольная, с упоением глотающая путинскую эрзац-пропаганду государственных российских телеканалов.

Новости Россия на развилке между тюрьмой и Путиным

Это совсем другая, невидимая, и более многочисленная русскоязычная Америка, которую люди культурные и воспитанные просто не замечают. Это, прежде всего, пенсионеры, в отношении которых действует такое правило, что они уже старики, и выжили совсем из ума, не имеют собственного мнения, а только пересказывают виденное в телевизое, и что прислушиваться к их словам глупо. В большинстве своем они сохранили святую убежденность, что нет ничего лучше Советского Союза и презирают Америку с позиции как бы советского образованца. Во-вторых, это люди низкоквалифицированного труда: таксисты, водители убера, продавцы, сиделки, грузчики, охранники, разнорабочие, короче, пролетариат без высшего образования, презирающие Америку уже с позиции российского люмпена. Это иногда нелегалы, или не имеющие разрешения на работу, приехавшие по туристическим или студенческим визам, люди, живущие небогато по сравнению со средним классом, в маленьких квартирах, в комнатах общежитий, в дворницких, в гаражах, в автомобилях.

Новости Путин готовит Сенцова на Нобелевскую премию

Эти люди плохо интегрируются, смотрят российское телевидение, презирают американцев, подвержены пропаганде, хают все местное и возвеличивают все родное, российское, они вечно всем недовольны и постоянно сравнивают жизнь местную и жизнь на родине, отдавая однозначное предпочтение последней. Им не нравится тут решительно ничего. Ни местные дороги, ни местная медицина, ни погода, ни работа, ни жилье, ни люди, ни законы, ничего вообще.

Они сравнивают еду, и заявляют, что здесь отвратительная пища, поэтому покупают продукты в русских магазинах. Я имел несчастье знать одного русского в Калифорнии, который, прожив тут 20 лет, питался исключительно российскими продуктами: пельменями, оливье, чебуреками, блинами, пирожками, гречневой кашей, квасом, семечками.

Они ненавидят местных жителей, утверждая, что американцы наивные, неискренние, глупые, некрасивые, что они стукачи, что они не умеют работать, водить автомобили. По их мнению, местные женщины высокомерные, уродливые, плохо одеваются, и не дают им в сексуальном плане. Что мужчины у них обабились, измельчали, не могут забить гвоздь и сделать ремонт в доме, не понимая, что американцам это просто не нужно, поскольку тут каждый занимается своим делом, и быть мастером на все руки вредно для высокой производительности труда.

В головах у этих малообразованных русскоязычных одновременно укоренились две взаимоисключающие истины: что Америка — мировое зло и лучше России ничего в свете нету, и что никуда я из этой Америки не уеду, ни в какой Воронеж, и не за какие коврижки.

Основным источником информации о мире становится у них просмотр российского телевидения и досужие разговоры в курилке с такими же невеждами, как они сами. Не удивительно, что живя здесь, в Америке, они с восторгом принимают слова Киселева о раскатанной в ядерный пепел Америке. И никакой когнитивный диссонанс в их слабоумных мозгах от того не происходит.