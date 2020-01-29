Почему Россию разозлили украинцы-освободители Освенцима: в Москве началась истерия из-за Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу и его участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау вызвали настоящую истерию в российском обществе.

Власть страны-агрессора очень разозлили совместные заявления украинского и польского глав государств. OBOZREVATEL разбирался, что так не понравилось Кремлю.

Владимир Зеленский в Польше Пресс-служба главы государства

Что было сказано

Во время совместного коммюнике Зеленского и президента Польши Анджея Дуды прозвучали два главных месседжи:

Освенцим в 1945 году освободили украинцы, а именно – Львовская дивизия (1-й Украинский фронт). "Солдаты Украинского фронта освободили семь тысяч пленных, которые пребывали в этом ужасном месте. Людей, которые страдали тут ужасно. Представить себе это невозможно. Но благодаря геройству солдат были спасены", – заявил Дуда.

СССР также несет ответственность за развязывание Второй мировой войны. "Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие", – сказал Зеленский.

Реакция Кремля

В России эти заявления вызвали настоящую истерию. Их прокомментировали все, кому не лень. Но главное –появилась непрямая реакция президента РФ Владимира Путина.

В частности, его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал слова Зеленского оскорбительными.

"Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства. И солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свою жизнь за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма", – возмутился представитель Кремля.

При этом он не упустил возможности намекнуть, что такая позиция только навредит двухсторонним отношениям.

В то же время, директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и вовсе заявил, что Зеленский якобы становится все большим сторонником идей национализма.

"Господин Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма, забывая совсем о том, по какому принципу назывались части Красной армии — по принципу географического места, где та или иная часть формировалась, или же, начиная с 1943 года, по географическому направлению главных ударов", — утверждает он.

Новый ли это спор?

Главный посыл российской стороны – Украина и Польша своими заявленями якобы оскорбляют память советских войск и уменьшают их роль в освобождении тысяч пленных. При этом в Кремле обвиняют Зеленского в том, что он необоснованно принял сторону польских властей.

Отметим, что данная риторика далеко не новая, поэтому нельзя утверждать, что Зеленский, поехав в Варшаву разжег там огоно ненависти, как говорят россияне.

К примеру, во время церемонии, приуроченной к 70-летию освобождения Освенцима, в 2015 году, тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский четко заявил:

"Лагерь освободили солдаты 60-й армии Первого украинского фронта Красной армии.С благодарностью и уважением мы думаем сегодня о этих солдатах".

Тогда реакция российских властей была аналогичной. Так, МИД РФ призывал Польшу "прекратить издеваться над историей" и в "антироссийской истерии доходить до неуважения к памяти тех, кто освобождал Европу в годы Второй мировой войны".

Глава ведомства Сергей Лавров назвал высказывания своего коллеги "кощунственными и циничными".

Мораль

Учитывая пристрастие Кремля к любого рода искажениям исторических фактов, можно предположить, что Россия еще выставит счет Киеву за эту поддержку польской риторики.

При этом также с большой вероятностью можно утверждать, что Россию не столько обижают исторические нюансы, сколько ее злит единство позиций Украины и европейского сообщества.

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