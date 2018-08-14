Когда российская журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в Фейсбук, что Олега Сенцова "освободили", я сразу же не поверил этому. Притом, что я прекрасно осознаю, что мы вошли в эпоху гибридной реальности, где может произойти все что угодно.

Вскоре я убедился в том, что это дезинформация. Данная информация не подтвердилась в иных источниках. Да и с позиции объективной логики сейчас вообще нет никаких оснований для освобождения Олега Сенцова из российских застенок, где он содержится абсолютно незаконно, - взят в плен российскими оккупантами под прикрытием юридических процедур.

Во-первых, сейчас в мире такого давления на Путина и его ОПГ, каковым оно было во время пленения Надежды Савченко, нет, и в ближайшем будущем не предвидится.

Во-вторых, вспомните частые высказывания Путина о сакральных жертвах. Убийствами конкретных людей, Путин очерчивает черты дозволенного в отношении него и его подельников, действующих в официальном качестве.

Например, бывшего сотрудника ФСБ А. Литвиненко, Путин уничтожил руками своих убийц за обвинения в педофилии и разоблачения его подельников Тамбовской ОПГ, торговавших наркотиками в Европе. Б. Немцова, Путин убил за оскорбление и гражданскую позицию. Многие журналисты и правозащитники были убиты по прямому указанию Путина за расследование фактов коррупции и произвола.

В ситуации с Олегом Сенцовым, Путин ждет его смерти. А чег

о еще можно ожидать от Путина? Он откровенный многосерийный девиантный убийца, и то, что он убивает одних людей руками других,- показывает лишь его подлость и повышенную международную опасность для всего цивилизованного мира. Если благодаря преступным действиям Путина в Украине с обеих сторон по различным данным в ходе российской агрессии погибло более ста тысяч человек, то убийство одного человека, даже известного на весь мир для него будет лишь во благо.

Важно понимать, что цивилизованному миру в лице Путина, членов его кремлевской ОПГ, и многими повязанными с ними россиянами, приходится взаимодействовать с откровенными лживыми подонками, ворами, убийцами и международными террористами, у которых нет абсолютно никаких моральных и нравственных принципов.

Для Путина смерть О. Сенцова будет означать многое. Исходя из восприятия Путиным реальной действительности, гибелью Сенцова он покажет всему миру прочность своей преступной античеловеческой системы и унизит цивилизованный мир в неспособности отстаивания своих основных базовых принципов и универсальных ценностей. Ведь Путин нуждается в повышении своего падающего авторитета среди откровенных подонков и дегенератов. Голодай ты, или нет, но все равно будешь сидеть до тех пор, пока мне этого хочется, - таков грядущий посыл Путина ко всем остальным узникам.

33 года назад в Чистопольской тюрьме умер известный диссидент и правозащитник Анатолий Марченко. Он стал последним погибшим заключенным, отбывавшим наказание по статье "антисоветская агитация и пропаганда". По одной из версий, именно смерть Марченко и реакция на это событие западных политиков побудили Михаила Горбачева начать процесс освобождения политзаключенных.

В сложившихся реалиях, вероятная смерть Олега Сенцова побудит Путина к обратным действиям, а именно к увеличению числа политузников и к усилению российской агрессии против цивилизованного мира.

По сравнению с советским режимом, путинский режим, значительно более кровавый, девиантный, беспощадный, подлейший, продажный, конвульсирующий террористический, находящийся в высоком градусе непредсказуемости. Путинский режим, это система организованного насилия квазигосударственного образования над человеком и обществом.

Да и нет сейчас на западе политиков такой величины, как Р. Рейган и М. Тэтчер, способных наказать российских международных преступников-террористов, действующих в официальном качестве президента и прочих чиновников за их преступления против человечности.

Поэтому маньяк Путин откровенно наслаждается тем, как сейчас мучительно умирает О. Сенцов. И никто, к сожалению, не способен прекратить это неадекватное наслаждение чужой смертью.