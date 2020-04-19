Почему от коронавируса пострадали самые богатые страны мира: историк дал пояснение

От пандемии коронавируса страдают прежде всего развитые страны. Это связано как с высоким уровнем достатка населения, так и с плотностью его проживания.

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Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил российский историк Андрей Зубов. По его словам, в странах первого мира довольно большая часть пожилого населения, а коронавирус опасен для старших возрастов.

"В последние сто лет появилась масса средств для продления жизни. Бессмертия никто не изобрел, но жизнь можно продлевать. Люди преклонного возраста, которые в былые времена умерли бы от той или иной болезни, доживают до 90, а то и до 100 лет. Таких много как раз в богатых странах. Бедные страны этой роскоши себе позволить не могут. Там люди умирают молодыми. В той же Африке средний возраст – 20-30 лет. А в Европе он достигает 50-ти лет. Так что старшие возрастные группы особенно подвержены коронавирусу и находятся под ударом", – пояснил Зубов.

Вторая же причина, по его мнению – скученность населения. "Она есть и в бедных странах, но пока коронавирус у них не развил свою разрушительную деятельность", – подчеркнул историк.

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