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19 апреля • обновлено в 12:23
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Почему от коронавируса пострадали самые богатые страны мира: историк дал пояснение

3.7т
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От пандемии коронавируса страдают прежде всего развитые страны. Это связано как с высоким уровнем достатка населения, так и с плотностью его проживания.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил российский историк Андрей Зубов. По его словам, в странах первого мира довольно большая часть пожилого населения, а коронавирус опасен для старших возрастов.

"В последние сто лет появилась масса средств для продления жизни. Бессмертия никто не изобрел, но жизнь можно продлевать. Люди преклонного возраста, которые в былые времена умерли бы от той или иной болезни, доживают до 90, а то и до 100 лет. Таких много как раз в богатых странах. Бедные страны этой роскоши себе позволить не могут. Там люди умирают молодыми. В той же Африке средний возраст – 20-30 лет. А в Европе он достигает 50-ти лет. Так что старшие возрастные группы особенно подвержены коронавирусу и находятся под ударом", – пояснил Зубов.

Почему от коронавируса пострадали самые богатые страны мира: историк дал пояснение

Вторая же причина, по его мнению – скученность населения. "Она есть и в бедных странах, но пока коронавирус у них не развил свою разрушительную деятельность", – подчеркнул историк.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Зубов
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Причина в том, что в странах "первого мира" медицина превратилась в бизнес. А если горе-автор не знает, что такое настоящая скученность, пусть съездит в Индию. Вот где и бедность, и скученность
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ttt tt
ttt tt
СвиноРейх тоже развитая страна?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
ttt tt, Не отсталее лаптекопытного рашарейха.
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Мир

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