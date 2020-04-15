Почему нужен карантин из-за коронавируса: медик привел неоспоримые факты

В Израиле среди людей, которые не соблюдают карантин, количество зараженных коронавирусом COVID-19 в пять-шесть раз выше, чем среди тех, которые придерживаются ограничений.

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Такое мнение высказал руководитель Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС, генеральный директор Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман в интервью изданию "Гордон". Он привел показательную статистику.

"Можете не верить в карантин и выступать против него. Но приведу такой пример. Мы заметили, что среди не соблюдающих карантин людей количество заражений в пять-шесть раз выше", – подчеркнул медик.

Медик раскрыл важность карантина из-за коронавируса. Иллюстрация

По его словам, в стране карантина не придерживались именно религиозные люди и арабское население. Он отметил, что примерно 30% жителей Израиля – это ортодоксальные евреи, которым сложно запретить ходить в синагоги.

"В Тель-Авиве на почти 436 тыс. населения приходится 450 людей с коронавирусом. Рядом расположен Бней-Брак. Это ультра-ортодоксальный город. У них своя иерархия. Они даже в полицию не жалуются, потому что у них свой раввинат, свой суд. У них на 186 тыс. населения почти 3 тыс. заражений. Вот насколько этот чертов карантин важен! Это не шутки", – заявил Гольдман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гольдман сказал, что в Украине – некорректный карантин из-за распространения коронавируса COVID-19, и если страна сейчас не одумается, она может стать "еще одной Италией или Испанией".

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