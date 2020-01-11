''Должны уйти в отставку!'' Зеленскому и Ко указали на роковую ошибку в трагедии со сбитым Boeing

Кабинет министров должен был запретить летать над Ираном украинским самолетам еще за несколько дней до крушения Boeing-737. После же трагедии все ответственные за это чиновники обязаны уйти в отставку, а президенту Владимиру Зеленскому следует извиниться.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказала международник Юлия Осмоловская. По ее словам, если бы в правительстве действовали более профессионально, то трагедии можно было избежать.

"А что сделала украинская власть, чтобы эта трагедия не произошла? Когда закрывали пространство США для своих перевозчиков, наша Госавиаслужба должна была проанализировать риски, сказать об этом министру инфраструктуры, премьер-министру, а затем и принять финальное решение. Этого не сделали, и виновных нужно наказать внутри страны – этого не происходит. И меня это настораживает", – считает Осмоловская.

Эксперт также добавляет, что работу ответственных органов можно считать халатностью. После убийства генерала Касема Сулеймани Иран прямо заявлял об угрозах американским базам, что должно было стать причиной полностью закрыть авиапространство для самолетов.

"Власть умышленно уходит от такого акцента, ведь в этой сфере есть много проблем... Здесь с нашей стороны допущена как минимум халатность, как максимум некомпетентность людей. Они должны понести ответственность, хотя в СМИ тема немного затирается", – подчеркнула Юлия Осмоловская и добавила, что расследование инцидента нужно провести на самом высоком уровне, с участием президента Владимира Зеленского.

Также международник отмечает плохую работу украинской консульской службы, которая заранее не предупредила об опасности в регионе. "Если бы трагедия произошла с самолетом любой другой страны, министры бы уже ушли в отставку.

Первое, что наш президент должен сделать – принести извинения родственникам погибших, ведь он не обеспечил безопасность жизни наших граждан. Этих акцентов в поведении власти нет вообще".

Место авиакрушения

Важно отметить, что уже после трагедии 8 января пресс-служба "Украероруха" сообщила, что власти других стран до сих пор не предостерегали национальных перевозчиков от полетов в этом регионе.

"Это подтверждает табло отправления рейсов из аэропорта Тегерана в страны Европы, Ближнего Востока, свидетельствует о выполнении рейсов в ночное время таких авиакомпаний, как Lufthansa, Turkish Airlines, Austrian Airlines, Qatar, AtlasGlobal", – указано в сообщении на официальной странице службы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент Ирана Хасан Роухани сказал, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

При этом Россия стала на защиту Ирана после крушения Boeing 737 МАУ. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что для обвинений Тегерана якобы нет никаких оснований.

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