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"Почему не Симоньян?" Главная пропагандистка Путина сообщила о смерти коллеги, в сети злорадствуют

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Умер ведущий пропагандистского телеканала Russia Today America Эдвард Шульц.

"У нас на канале огромная, невосполнимая потеря. Внезапно, во сне, ушел из жизни наш блистательный ведущий, один из лучших тележурналистов Америки, честнейший, порядочнейший человек, настоящая глыба, Эд Шульц. Нет слов. Мы шокированы этой необъяснимой смертью, скорбим и плачем", – написала главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем микроблоге в Twitter.

Эдвард Шульц

AFP

По данным телеканала, Шульц умер в своем доме в Вашингтоне в возрасте 64 лет. Пользователи сети позлорадствовали над новостью о смерти пропагандиста.

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"А когда умрет Симоньян?", "Вот когда ты уйдешь из нашей жизни, Марго, мы тогда будем скорбеть и плакать, что так поздно", "Честным и порядочным он никак не мог быть, так как работал с "миньетян", "Земля стекловатой", "Жаль, что не ты", – посыпались в адрес главреда пропагандистов комментарии.

Эдвард Шульц (слева)

Alex Mihailovich / twitter

"Все пропагандоны попадают в ад", "Неужели поперхнулся нашими деньгами, полученными от Вовы Путина за ложь?", "Надо бы их в братскую могилу - Говорухин, Шульц и Кобзон наверное скоро подтянется", – порассуждали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал неоднократно попадал в скандалы из-за фейков и пропагандистских материалов. Одним из последних стал случай во Франции. Высший совет по аудиовизуальным средствам объявил RT предупреждение из-за ложного перевода в материале о применении химического оружия в Сирии.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Персона
Маргарита Симоньян
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Петров Игорь
Петров Игорь
Да, украинцы они те ещё животные.
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