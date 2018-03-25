Дорогие друзья, многие спрашивают меня, почему мы терпим эти лжевыборы, этот произвол, эту дикость отношения к человеку. Почему народ России прославляет тех, кто грабит его до нитки, кто презирает его в лицо. Почему захват куска чужой земли, захват, который очевидно изменил к худшему жизнь всей России, почему этот захват до сего дня рождает невероятный энтузиазм во многих бедных, почти нищих людях от Камчатки до польской границы. Почему мы ненавидим страны Запада, очень помогавшие нам в 1990-е, авансом принявшие Россию в приличное общество в начале 2000-х, почему их ненавидим, а тех, кто из было освободившейся России вновь создал зону бесправия и властного произвола, превозносим и любим?

Ответ на все эти вопросы дал еще в самом начале новейшего витка русской истории, в 1989 году, поэт

Игорь Васильевич Кохановский:

Сначала били самых родовитых,

Потом стреляли самых работящих,

Потом ряды бессмысленно убитых

Росли из тысяч самых не молчащих.

Среди последних — всё интеллигенты,

Радетели достоинства и чести,

Негодные в работе инструменты

Для механизма поголовной лести.

В подручных поощряя бесталанность,

Выискивала власть себе подобных.

В средневековье шла тоталитарность,

Создав себе империю удобных,

Послушных, незаметных, молчаливых,

Готовых почитать вождём бездарность,

Изображать воистину счастливых,

По праву заслуживших легендарность…

Держава, обессиленная в пытках,

Ещё не знала о потерях сущих,

Не знала, что КОЛИЧЕСТВО убитых

Откликнется ей КАЧЕСТВОМ живущих.

<1989>

Если мы поймем сейчас то, что было понятно Игорю Кохановскому в 1989, то мы поймем и то, что убежать нам от этого зла никак не возможно. Оно - в нас, где бы мы ни были - в России или в самой прекрасной Новой Зеландии. Убежать от этого можно только одним образом - изменить себя внутренне и изменить свое отношению к миру и к другим людям. Я не вижу иного пути к счастью.