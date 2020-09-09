Почему молчите, когда видите, как топчут маленький народ, – Алексиевич о российской интеллигенции

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, последняя из семи членов президиума Координационного совета оппозиции Беларуси, которая осталась на свободе, призвала российскую интеллигенцию активнее выступать с осуждением властей в ее стране.

Обращение писательницы и публициста появилось на сайте белорусского ПЭН-центра. Также в сети опубликовали видео ее общения с журналистами, которые пришли к ней домой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья", – говорится в ее заявлении.

Она также подчеркнула, что на данный момент не осталось никого из ее друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета – "все либо в тюрьме, либо выброшены за границу". По ее словам, последним взяли члена совета Максима Знака.

"Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный совет. Восстала страна", – отметила Алексиевич.

Белорусская писательница добавила, что они с коллегами не готовили переворот, а хотели не допустить раскола в Беларуси и чтобы в обществе начался диалог.

"Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицы. Это народ. Люди выходят со своими маленькими детьми, потому что они верят, что победят", – пояснила она, почеркнув, что любит и гордится своим народом.

Украинская и белорусская русскоязычная писательница и публицист Светлана Алексиевич. Reuters

Позже, выйдя к собравшимся у ее квартиры журналистам, после того как ранее в нее пытались ворваться люди в масках, Алексиевич заявила, что не собирается уезжать из Беларуси на фоне задержаний и насильственного вывоза из страны остальных членов президиума Координационного совета.

Она раскритиковала практику белорусских силовиков "отправлять людей куда-то" за пределы страны и сказала, что члену президиума КС Марии Колесниковой "удалось пресечь такие действия". Писательница призналась, что в тот же день утром ей постоянно кто-то звонил в дверь, причем это были "профессиональные звонки". Помимо этого, она заявила о слежке за ней в течение месяца после президентских выборов в Беларуси.

Тем не менее, по словам Алексиевич, президиум Координационного совета продолжит работу, несмотря на действия властей в отношении его членов.

"Координационный совет будет жить, мы его сделали расширенным. Работать в нем выразили желание 4000 человек", – подытожила она.

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