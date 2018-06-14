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Андрей Воропаев
Андрей Воропаев
Политический экспертВсе статьи автора

Почему Facebook Чичериной загоняет Путина в политический вольер

Чемпионат мира по футболу на время приглушил в РФ противоречия, разрывающее российское общество изнутри. Хотя накануне его старта там уже пробиваются явные сигналы, подтверждающие, что РФ – на пороге гибридной гражданской войны. Еще вчера фигура Путина выглядела российского общества объединяющей. Сегодня же она вызывает резкие противоречия. Для различных социальных групп Путин стал "листком ярости", который скомкивают и швыряют в стенку…

Российское общество психологически устало от санкций, международных унижений и жизненного уровня под плинтусом. Причем устали все: и те, кто теряет деньги, и кто потерял веру в сильного царя. Но и те, и другие в своих "утратах" винят именно Путина.

Путин стал токсичен для России. Маргинал-патриоты обвиняют его в нерешительности и слабости, националисты – в нацпредательстве, крупный бизнес и олигархи – в разжигании конфликта с Западом и замораживании в стране деловой активности.

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Путин слишком долго создавал миф о себе как сильном лидере. И в результате, ввязавшись в изнурительную войну с Западом, не смог подтвердить выплаченных самому себе авансов. В попытках оппонировать Западу он выглядит жалко и неубедительно. Сегодня он даже отдаленно не напоминает себя десятилетней давности, когда с ним еще считались в мире.

Российское общество никогда не было политически сознательным. Оно падко на искушения решать сложные задачи прямолинейно. Именно таким решением для многих в РФ является отход Путина от власти. Для них неважно, будет ли это его добровольным актом, следствием переворота или же политическим убийством.

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Фигура Путина демонизирована в российском обществе. Поэтому на нее легко списать все проблемы страны, представив его отставку как часть их решения. Мол: уйдет Путин – уйдут и проблемы. В целом такой образ мышления является обычным уделом диктаторов, которым по своей природе не хватает политического капитала для нейтрализации кризисных ситуаций.

В случае с Путиным важно понимать, что многочисленные спецслужбы РФ не являются пропутинским монолитом. Более того, активное ядро спецслужб – наиболее опасный для Путина оппонент. В силу разных причин: наличия автономного финансирования, глубокого понимания рисков и вызовов для РФ, готовности действовать агрессивно и нелинейно.

Некоторые эксперты полагают, что именно ФСБ причастна к расшатыванию каркаса политической конструкции Путина. Речь идет в том числе о регулярных информационных "сливах" о его приближенных и кибератаках против знаковых фигур различных социальных групп. Первым под гибридный огонь попал столп путинского режима Никита Михалков, которого феэсбешные тролли похоронили, взломав его персональный сайт и "украсив" его траурной лентой.

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А буквально вчера удивил ФБ-акаунт маргинальной певички Чичерины, известной безумным восхвалением террористической организации "ДНР" и дружбой с бывшим резником кур Захарченко. Если Михалков обвинил Путина в политической импотенции и ослаблении России, то Чичерина назвала его в ФБ слабовольным президентом. При этом, очевидно, что они оба вряд ли рискнули открыто выступить против Путина. Хотя, как лидеры общественного мнения в национал-патриотических кругах, они наверняка понимали, что подобные меседжи популярны у их почитателей.

Скорее всего, в данном случае определенные центры в ФСБ, приближающие идею отхода Путина от власти, при помощи кибератак влияют на политически активную часть общества. Взлом одного маргинального аккаунта, к примеру Чичерины, позволяет моментально окучить сотни тысяч особей ватного электората. Сначала те массово "вирусят" в соцсетях плевки своих кумиров в сторону Путина. А после их спешных и невнятных оправданий не спешат верить в их оправдания и объяснения.

Тень ФСБ за недавним взломом аккаунта Чичерины подтверждается тем, что та сходу нашла знаковый для любого российского маргинала украинско-американский след, вспомнив Степана Бандеру и Марка Цукерберга. Не будем судить строго женщину бальзаковского возраста, которой судя по ее автобиографической песне "голову надуло" еще в юном возрасте. Она, как и миллионы россиян, живет в искусственном мире, где логику и разум заменяют инстинкты и пещерная глупость.

Важно понять, что кибератаки в отношении российских пассионариев – тренд гибридной гражданской войны в РФ. Вслед за Чичериной может быть взломан аккаунт Прилепина, Дугина, Охлобыстина или любого другого местного маргинала. Такие действия раздраконивают патриотичный лагерь, убеждая в предсказуемом уходе Путина, про что раньше там даже не заикались. Такие манипуляции делают Путина слабее и податливее, сужая его личное поле для маневра до уровня политического вольера. А в вольере хищный зверь быстро становится жалким.

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Автор
Андрей ВоропаевАндрей Воропаев
Тема
Чемпионат мира 2018
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