Интересный и показательный эпизод произошел на заседании Совета глав государств СНГ, на котором Президент Азербайджана Ильхам Алиев вступился за премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он заявил, что не Пашинян собирал нынешнюю армию республики, напомнив, что этим занимались бывшие главы государства — Роберт Кочарян и Серж Саргсян.

"Та армия, которая была разгромлена, армия Пашиняна, — это армия, которую создавали Кочарян и Саргсян, — сказал Алиев , добавив, что "атакующие" премьера Армении должны понимать, что эта армия — не его".

И это при том, что совсем недавно окончился очередной виток азербайджано-армянской войны за Нагорный Карабах, в ходе которого какие только эпитеты и оскорбления не позволял Алиев в сторону главы Армении и армян в целом в своих телеобращениях.

Так что же произошло? И почему Алиев теперь заступается за Пашиняна публично и на столь высоком уровне?

На самом деле, все достаточно просто.

Во-первых, таким образом он поквитался со своими уже бывшими врагами, которые не шли ни на какие уступки в вопросе возврата оккупированных территорий все предыдущие годы. И смогли отразить предыдущие военные попытки Азербайджана вернуть свои территории, утраченные в начале 1990-х.

Во-вторых, слабый президент Армении, коим является сейчас Пашинян, допустивший разгром армянских войск в Карабахе и подписавший фактическую капитуляцию в ноябре, крайне выгоден Азербайджану и Алиеву лично. Он продемонстрировал свою договороспособность в ущерб личному рейтингу, пусть и в крайне невыгодных военных обстоятельствах.

В-третьих, если его "снесет" оппозиция, от этого выиграет и Кремль, который намеренно не оказывал помощи Армении в конфликте, не смотря на мольбы миллионов армян , многочисленной диаспоры в РФ и просьбы лично Пашиняна. В случае его досрочного ухода, к власти в Армении придут пророссийские силы из числа старых элит.

Для увеличения поддержки которых населением Армении Кремль намеренно увеличит военную помощь и поставки вооружения. Естественно, в кредит, учитывая плачевное экономическое состояние экономики этой республики. Тем самым увеличив зависимость Еревана, поставив крест на попытках Пашиняна диверсифицировать свою внешнюю политику и демократических преобразованиях.

Кроме того, Президент Алиев, безусловно, надеется при удобном стечении обстоятельств завершить возврат всех территорий Нагорного Карабаха, который позволит ему решить сразу несколько важных задач:

- навсегда вписать свое имя "золотыми буквами" в историю Азербайджана;

- укрепить свой рейтинг и поддержку среди населения, а потому и продлить сроки своего пребывания у власти;

- еще не раз отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны на фоне негативных прогнозов относительно ключевого источника доходов бюджета – нефти и газа.

В 2020-м при помощи военной операции в Нагорном Карабахе ему удалось успешно купировать рост недовольства населения как следствие первой волны коронакризиса, обвалившего нефтяные котировки в апреле до беспрецедентных отрицательных ценовых отметок.

И хотя цени на нефть за последние месяцы немного "отскочили" до отметки в 50 долларов за баррель, однако на фоне официальных заявлений о введении очередных локдаунов основными потребителями азербайджанской нефти ситуация с резким падением спроса на нефть практически неминуема если не в первом, то втором квартале 2021 года.

То же самое касается и цен на газ, которые привязаны в формулах расчета к котировкам цен на нефть.

И это после запуска нового газопровода в Турцию и далее в южную Европу, в строительство которого были вложены колоссальные по меркам Азербайджана средства.

Так что слабый премьер-министр во главе Армении, политический хаос и экономический кризис являются необходимыми условиями для военной победы Азербайджана, на ряду с военной поддержкой сильного регионального игрока и невмешательством Кремля, как показали события 2020-го.