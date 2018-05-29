Почему Абрамович сбежал от Путина: названа причина

Один из богатейших российских олигархов Роман Абрамович отказался принимать участие в противостоянии РФ и Запада, после того, как его "вытеснили" из Евросоюза.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по международным вопросам Сергей Даниленко, комментируя получение Абрамовичем гражданства Израиля.

"Абрамович чувствовал дискомфорт от пребывания в Лондоне. Евросоюз разными способами выталкивает российских олигархов из своей среды... Все-таки нерукопожатность остается для европейских политиков, общественных деятелей, истеблишмента очень важной", - отметил Даниленко.

По его словам, ключевым заданием всех западных санкций было создать нестерпимые условия для окружения Путина.

Как отметил Даниленко, после того, как Великобритания отказала Абрамовичу в визе, олигарх оказался в непростой ситуации.

"Общение с президентом России сейчас очень сложное. Это не распивание чая в 17 часов, как в Британии, это общение уровня "чем ты можешь мне помочь в ситуации, в которой оказалась Россия". И ты должен впрягаться в эту упряжку и тащить эту страну. Нужно ли это сейчас Абрамовичу? Вряд ли", - пояснил он.

"Абрамович был олицетворением "нового русского"... Он жил то в России, то в Лондоне, занимался "Челси", проводил время на своих яхтах, был сибаритом… А сейчас его вызывают в Россию, в Кремль, и нарезают ему направление, на которое он должен тратить свои деньги, время и здоровье. И он логично оказался в Израиле", - заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, срок действия британской визы Романа Абрамовича истек в конце апреля 2018 года, и власти Великобритании ее не продлили.

Ранее в МИД Великобритании сообщили, что проверяют визы всех состоятельных россиян, выданные по программе привлечения инвесторов. Для получения новой британской визы инвестора Абрамович должен объяснить, каким образом он получил свое состояние.

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