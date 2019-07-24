Побьет исторические рекорды: Европу накроет адская жара

Европу накроет новая волна рекордной жары, температура превысит +40 градусов уже на этой неделе.

Об этом сообщает ВВС-Украина. Так, во вторник в Бордо уже зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений – 41,2 градуса жары.

Вскоре температурные рекорды могут быть установлены в Бельгии, Германии и Нидерландах. По словам Клэр Наллис со Всемирной метеорологической организации, эти тенденции является признаком изменения климата в Европе.

"Как мы уже могли видеть в июне, эти волны жары участились, они начинаются раньше и становятся все более интенсивными. Это проблема, которая не исчезнет", – рассказала она.

В ближайшие дни температура в Париже достигнет исторического максимума. Она может превысить +40,4 градуса.

Будущая жара может привести к десяткам тысяч смертей, как это было в 2003 году. Тогда погибло почти 15 тысяч человек.

Больше +40 градусов прогнозируют в Бельгии, Испании и Нидерландах. В Великобритании температура может достигнуть +35ºC, что также может стать рекордным показателем в истории наблюдений.

Жара в Европе ВВС-Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали неожиданный прогноз погоды на август в Украине. По их словам, температура не поднимется выше +26.

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