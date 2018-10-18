МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Все статьи автора

Побесновались, покатались по полу, побрызгали слюной и заткнулись

30.4т

В последнее время в работе российских СМИ не произошло ничего нового. Конечно, украинским СМИ и украинским политикам, которые делают огромную ставку на борьбу с Россией, а тем более перед выборами президента, очень важно, чтобы Россия бесновалась, проявляла информационную агрессию. Но информационная агрессия со стороны России точно такая же, как и была раньше. Ничего не изменилось.

То, что в России идет активная пропагандистская кампания – это факт. Кроме того, есть еще и внутренняя политика, только у нас ее нет, по крайней мере, для государственных СМИ она отсутствует. Есть только скучные сообщения о том, что сняли какого-то губернатора и все. Поэтому весь интерес к политике в России полностью сосредоточен только на внешней политике. Но и там есть ограничения. Это или Украина, или Америка. Больше говорить особо не о чем.

Информационных поводов мало. Главный информационный повод последнего времени, о котором в России действительно говорят, это разделение церквей. Естественно, что российские политики и руководство России, надеются, что это приведет к гражданской войне в Украине. Так это будет или нет – я судить не могу. Но ясно, что такое обострение обстановки может вызвать какие-то конфликты. Религиозные чувства, так же как и национальные чувства, разжечь легко, а вот остановить практически невозможно. В той же Европе религиозные войны тянулись столетиями.

Новости
По дорогам неслись скорые и камазы полиции - все везде оцеплено

Россия очень рассчитывает, что в Украине тоже будет религиозная война между сторонниками Московской церкви и Украинской. Рассчитывают они на это по двум причинам. Первая – в России нет внутренней политики, поэтому говорят только о внешней политике. Второе – у соседа дом сгорел, вроде мелочь, а все-таки приятно. Поэтому любое обострение в Украине работает на пользу российской пропаганды. Во-первых, это информационный повод, а во-вторых, это приятный информационный повод.

Ну вот представим себе. Что, если бы в Украине начал бешено расти уровень жизни. Это был бы неприятный информационный повод для России. А так, если там будут столкновения, драки, захват церквей и тому подобное, это будет очень приятно выглядеть из Москвы. Мол, видите, до чего дошли украинцы в своем русофобском и политическом ажиотаже, вот так они идут в Европу. В общем, понятно, что все неприятности, которые происходят в Украине, заканчиваются позитивным информационным поводом в России.

Что же касается вчерашнего теракта в Керчи, то тут уже работает украинская пропаганда. Ей очень хочется изобразить дело так, что Россия чуть ли не войну собралась Украине объявить. Это неправда. Вчерашний информационный фон я отслеживал. Безусловно, есть масса крикунов и истериков, которые в первые секунды начинают бесноваться, брызгать слюной, качаться по полу, размахивать руками и т.д. Это профессиональные истерики и естественно, что раз это произошло в Крыму, то они обвиняют Украину. Такая информационная истерика абсолютно неизбежна. Если бы такой теракт произошел в Украине, точно так же обвиняли бы прежде всего Россию.

Новости
Как ''ребята потравили в Лондоне бомжей''

Но эта информационная истерика продолжалась очень недолго. Официальная власть в России в данной ситуации повела себя абсолютно вменяемо, корректно и разумно. Прокуратура очень быстро переквалифицировала это дело с теракта в убийство, совершенное очень опасным способом. Путин тоже не сказал об Украине ни слова. Не было даже и намека. И уже через несколько часов стало ясно, что ни при чем тут ни Украина, ни Россия, ни теракты. Это просто псих, а психов, как известно, хватает во всем мире. Вооруженные психи, которые входят в университеты, школы и начинают палить и убивать людей. Это все не имеет отношения ни к какой политике. Самое популярное место для таких психов, как известно, Америка, где подобные чудеса происходят регулярно, раз в 3-4 месяца. Вот теперь и Россия догоняет цивилизацию.

Так что истерика была очень недолгой, и она была у профессиональных истериков. Вот у Поклонской, скажем. Это люди, которым абсолютно нечего в жизни делать. Они могут или бороться за Николая ІІ, или кричать, что мы вам отомстим. Но это совершенно презренная психопатическая неадекватная публика, которая, конечно, в России есть, так же как в Украине, и в любой стране мира. Иногда они получают поддержку государства, команду фас и бегут с утроенной скоростью. А иногда они такой команды не получают и тогда они просто беснуются. Ведь кроме как бесноваться, они больше ничего не умеют.

Новости
Смерть прорывается из каждого уголка

По поводу раскола церквей они команду "фас" получили. Есть большая надежда, что в Украине будет церковно-гражданская война. И здесь российская пропаганда работает на разжигание этого конфликта. Безусловно.

А по поводу эпизода в Керчи – такой команды получено не было. Поэтому побесновались, покатались по полу, побрызгали слюной, потом их облили холодной водой, и они заткнулись. Вот и все.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Леонид РадзиховскийЛеонид Радзиховский
Темы
Взрыв в Керчироссийская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
222
68
Смешно
32
Интересно
15
Печально
20
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Клін Олекс
Клін Олекс
Набридло, чесслово. Вірні ходять не до Патриархатів, а до ХРАМІВ, до Святої землі. Біснуватих, які вважають себе на Великдень принциповими поборниками тої чи іншої релегійної течії і будуть святити паску виключно з точки зору приналежності церкви - одиниці на тисячі. Завтра поміняють табличку на будівлі, священики моментально згадають українську, та й по тому! А статус Лавр в майнових правовідносинах- то є прерогатива Держави. Автор спеціально роздмухує уявні проблеми, що нав'язуються Кремлем.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Inshyna Lena
Inshyna Lena
Когда уже этот путинский подпевала Радзиховский исчезнет с Обоза.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kolomiyets Anna
Kolomiyets Anna
Два раза - и оба мимо. Шо то потерял былую меткость господин российский комментатор... И для религиозной войны надо какой-то вменяемый процент воцерковленных верующих (а не ряженых), и с пацаном в Крыму все не так просто - повод нужен был для усиления росгвардии и именно в Крыму, которые при всей ватности отличается от остальной рабской части мордора - повод сделали. Не так ли было на Кавказе? все как по писанному...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги