В последнее время в работе российских СМИ не произошло ничего нового. Конечно, украинским СМИ и украинским политикам, которые делают огромную ставку на борьбу с Россией, а тем более перед выборами президента, очень важно, чтобы Россия бесновалась, проявляла информационную агрессию. Но информационная агрессия со стороны России точно такая же, как и была раньше. Ничего не изменилось.

То, что в России идет активная пропагандистская кампания – это факт. Кроме того, есть еще и внутренняя политика, только у нас ее нет, по крайней мере, для государственных СМИ она отсутствует. Есть только скучные сообщения о том, что сняли какого-то губернатора и все. Поэтому весь интерес к политике в России полностью сосредоточен только на внешней политике. Но и там есть ограничения. Это или Украина, или Америка. Больше говорить особо не о чем.

Информационных поводов мало. Главный информационный повод последнего времени, о котором в России действительно говорят, это разделение церквей. Естественно, что российские политики и руководство России, надеются, что это приведет к гражданской войне в Украине. Так это будет или нет – я судить не могу. Но ясно, что такое обострение обстановки может вызвать какие-то конфликты. Религиозные чувства, так же как и национальные чувства, разжечь легко, а вот остановить практически невозможно. В той же Европе религиозные войны тянулись столетиями.

Россия очень рассчитывает, что в Украине тоже будет религиозная война между сторонниками Московской церкви и Украинской. Рассчитывают они на это по двум причинам. Первая – в России нет внутренней политики, поэтому говорят только о внешней политике. Второе – у соседа дом сгорел, вроде мелочь, а все-таки приятно. Поэтому любое обострение в Украине работает на пользу российской пропаганды. Во-первых, это информационный повод, а во-вторых, это приятный информационный повод.

Ну вот представим себе. Что, если бы в Украине начал бешено расти уровень жизни. Это был бы неприятный информационный повод для России. А так, если там будут столкновения, драки, захват церквей и тому подобное, это будет очень приятно выглядеть из Москвы. Мол, видите, до чего дошли украинцы в своем русофобском и политическом ажиотаже, вот так они идут в Европу. В общем, понятно, что все неприятности, которые происходят в Украине, заканчиваются позитивным информационным поводом в России.

Что же касается вчерашнего теракта в Керчи, то тут уже работает украинская пропаганда. Ей очень хочется изобразить дело так, что Россия чуть ли не войну собралась Украине объявить. Это неправда. Вчерашний информационный фон я отслеживал. Безусловно, есть масса крикунов и истериков, которые в первые секунды начинают бесноваться, брызгать слюной, качаться по полу, размахивать руками и т.д. Это профессиональные истерики и естественно, что раз это произошло в Крыму, то они обвиняют Украину. Такая информационная истерика абсолютно неизбежна. Если бы такой теракт произошел в Украине, точно так же обвиняли бы прежде всего Россию.

Но эта информационная истерика продолжалась очень недолго. Официальная власть в России в данной ситуации повела себя абсолютно вменяемо, корректно и разумно. Прокуратура очень быстро переквалифицировала это дело с теракта в убийство, совершенное очень опасным способом. Путин тоже не сказал об Украине ни слова. Не было даже и намека. И уже через несколько часов стало ясно, что ни при чем тут ни Украина, ни Россия, ни теракты. Это просто псих, а психов, как известно, хватает во всем мире. Вооруженные психи, которые входят в университеты, школы и начинают палить и убивать людей. Это все не имеет отношения ни к какой политике. Самое популярное место для таких психов, как известно, Америка, где подобные чудеса происходят регулярно, раз в 3-4 месяца. Вот теперь и Россия догоняет цивилизацию.

Так что истерика была очень недолгой, и она была у профессиональных истериков. Вот у Поклонской, скажем. Это люди, которым абсолютно нечего в жизни делать. Они могут или бороться за Николая ІІ, или кричать, что мы вам отомстим. Но это совершенно презренная психопатическая неадекватная публика, которая, конечно, в России есть, так же как в Украине, и в любой стране мира. Иногда они получают поддержку государства, команду фас и бегут с утроенной скоростью. А иногда они такой команды не получают и тогда они просто беснуются. Ведь кроме как бесноваться, они больше ничего не умеют.

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По поводу раскола церквей они команду "фас" получили. Есть большая надежда, что в Украине будет церковно-гражданская война. И здесь российская пропаганда работает на разжигание этого конфликта. Безусловно.

А по поводу эпизода в Керчи – такой команды получено не было. Поэтому побесновались, покатались по полу, побрызгали слюной, потом их облили холодной водой, и они заткнулись. Вот и все.