"Победобесия мало": эксперт пояснил причину "украинских" названий в армии РФ

Президент России Владимир Путин принял решение о переименовании ряда частей армии РФ в честь украинских городов по двум причинам.

Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович, передает "Апостроф".

"В этом указе есть присвоение так называемых исторических названий не только с украинскими городами. Поэтому невозможно это решение расценивать как химически чистую провокацию против Украины. С одной стороны, это, естественно, провокация, но она топорно завуалирована. И, конечно же, решение и для внутренней аудитории: в Кремле думают, что убивают одним ударом двух зайцев", - сказал он, отметив, что данное решение можно назвать "только непечатным словом".

По словам Рабиновича, еще одной причиной такого решения стало то, что Дня победы власти уже не хватает.

"Победобесия" на 9 мая нам мало. Памятников Сталину и преклонения перед ним нам мало. Нужно выдумать что-то совсем унылое. Это произошло в тот же день, когда даже прикремлевский ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения, - ред.) опубликовал данные о том, что примерно одна треть всех молодых людей в России хотят эмигрировать из страны. Это все, что нужно знать о настоящем положении дел", - сказал блогер.

Он добавил, что реальные цифры желающих эмигрировать среди молодежи составляют две трети населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил частям армии страны названия городов Украины.