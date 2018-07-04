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"Победобесия мало": эксперт пояснил причину "украинских" названий в армии РФ

1.9тЧитать новость на украинском

Президент России Владимир Путин принял решение о переименовании ряда частей армии РФ в честь украинских городов по двум причинам.

Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович, передает "Апостроф".

"В этом указе есть присвоение так называемых исторических названий не только с украинскими городами. Поэтому невозможно это решение расценивать как химически чистую провокацию против Украины. С одной стороны, это, естественно, провокация, но она топорно завуалирована. И, конечно же, решение и для внутренней аудитории: в Кремле думают, что убивают одним ударом двух зайцев", - сказал он, отметив, что данное решение можно назвать "только непечатным словом".

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По словам Рабиновича, еще одной причиной такого решения стало то, что Дня победы власти уже не хватает.

"Победобесия" на 9 мая нам мало. Памятников Сталину и преклонения перед ним нам мало. Нужно выдумать что-то совсем унылое. Это произошло в тот же день, когда даже прикремлевский ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения, - ред.) опубликовал данные о том, что примерно одна треть всех молодых людей в России хотят эмигрировать из страны. Это все, что нужно знать о настоящем положении дел", - сказал блогер.

Он добавил, что реальные цифры желающих эмигрировать среди молодежи составляют две трети населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил частям армии страны названия городов Украины.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Слава РабиновичВладимир Путин
Место
Россия
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Почему вы воняющего из СШП выблядка зовете российским, пропагандоны?Он имеет такое же отношение к России, как Укроина к Крыму, то есть-уже никакого
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Прочитав заголовок думал что в статье действительно какой нибудь авторитетный эксперт поясняет нам причину. А там опять жидай Шлава Рабинович, он же блохер, он же экономизд, он же эксперд от Бога, он же специализд во всех областях, от квантовой физики до ручного спаривания североамериканских какомицли в брачный период.
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Doc
Doc
ТЫ чего скулишь? Если не согласен с чем-то то приводи свои доводы. А не скули тут. Или для начала смени свой ник - тебе какое-то бабское имя подойдет
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Ivan Rus
Ivan Rus
Ржал долго над обозным дерьмом, Рабинович оказывается российский финансист ахахаха больше всего ржал, что две трети хотят эмигрировать. Помню новость осени 14 года когда были целый месяц переполнены российские аэропорты срочно покидающих Россию
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