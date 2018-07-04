"Победобесия мало": эксперт пояснил причину "украинских" названий в армии РФ

Президент России Владимир Путин принял решение о переименовании ряда частей армии РФ в честь украинских городов по двум причинам.
Об этом заявил российский финансист и блогер Слава Рабинович, передает "Апостроф".
"В этом указе есть присвоение так называемых исторических названий не только с украинскими городами. Поэтому невозможно это решение расценивать как химически чистую провокацию против Украины. С одной стороны, это, естественно, провокация, но она топорно завуалирована. И, конечно же, решение и для внутренней аудитории: в Кремле думают, что убивают одним ударом двух зайцев", - сказал он, отметив, что данное решение можно назвать "только непечатным словом".
По словам Рабиновича, еще одной причиной такого решения стало то, что Дня победы власти уже не хватает.
"Победобесия" на 9 мая нам мало. Памятников Сталину и преклонения перед ним нам мало. Нужно выдумать что-то совсем унылое. Это произошло в тот же день, когда даже прикремлевский ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения, - ред.) опубликовал данные о том, что примерно одна треть всех молодых людей в России хотят эмигрировать из страны. Это все, что нужно знать о настоящем положении дел", - сказал блогер.
Он добавил, что реальные цифры желающих эмигрировать среди молодежи составляют две трети населения.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент РФ Владимир Путин присвоил частям армии страны названия городов Украины.
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