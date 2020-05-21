Победивший коронавирус Борис Джонсон устроил овации врачам. Видео

Карина Бондаренко Мир 23:14, 21.05.2020

Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, вышел на улицу и овациями поблагодарил врачей, которые борются с пандемией.

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Также пост с благодарностями Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter. Он отметил, что гордится "фантастической службой здравоохранения".

Борис Джонсон
Скриншот из видео

"Спасибо всем нашим замечательным попечителям за вашу работу во время пандемии коронавируса. Вы заставляете всех нас гордиться такой фантастической службой здравоохранения", – написал премьер-министр.

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