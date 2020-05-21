Победивший коронавирус Борис Джонсон устроил овации врачам. Видео
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, вышел на улицу и овациями поблагодарил врачей, которые борются с пандемией.
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Также пост с благодарностями Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter. Он отметил, что гордится "фантастической службой здравоохранения".
"Спасибо всем нашим замечательным попечителям за вашу работу во время пандемии коронавируса. Вы заставляете всех нас гордиться такой фантастической службой здравоохранения", – написал премьер-министр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения.
Также стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.
5 апреля Джонсона госпитализировали, а вскоре перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья.