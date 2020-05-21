Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, который недавно переболел коронавирусом, вышел на улицу и овациями поблагодарил врачей, которые борются с пандемией.
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Также пост с благодарностями Джонсон опубликовал на своей странице в Twitter. Он отметил, что гордится "фантастической службой здравоохранения".
Борис Джонсон
Скриншот из видео
"Спасибо всем нашим замечательным попечителям за вашу работу во время пандемии коронавируса. Вы заставляете всех нас гордиться такой фантастической службой здравоохранения", – написал премьер-министр.
Thank you to all of our wonderful carers for your work during the coronavirus pandemic. You make us all proud to have such a fantastic NHS. pic.twitter.com/owZyGHUvtT— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) May 21, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 марта у Бориса Джонсона обнаружили коронавирус. За несколько дней до этого он был в тесном контакте с десятками политиков и руководителей здравоохранения.
Также стало известно, что беременная невеста премьер-министра Великобритании Кэрри Саймондс также заразилась COVID-19.
5 апреля Джонсона госпитализировали, а вскоре перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения здоровья.
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