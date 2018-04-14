"Победить!" России напророчили новую жесткую войну с США

В США осознали, что Россия ведет против них серьезную гибридную войну, выход из которой – только победа. Именно поэтому США уже используют многие экономические средства, но это только начало.

Такое мнение в своем блоге на Новом времени высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

"А ведь это только самое начало. Произошли значительные изменения в отношении американского истеблишмента к путинской России. Они осознали, что Путин ведет против них войну, как бы она не называлась – гибридная или Четвертая Мировая", - написал он.

"В США поняли, что единственный выход ответить – это победить в этой войне, причем чисто экономическими средствами", - добавил публицист.

Он напомнил, что в экономической сфере США на несколько порядков превосходят путинскую Россию.

Пионтковский подчеркнул, что совместным с Францией и Великобританией ударом по Сирии президент США Дональд Трамп показал, что определился с политикой касательно России.

Как сообщал "Обозреватель", в России озвучили детали законопроекта, который позволяет ввести ответные ограничительные меры в отношении США.