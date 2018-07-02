"Победили наши — на Донбассе не наши": Россию упрекнули в лицемерии на ЧМ

Патриотичный угар россиян из-за победы их национальной сборной в матче с испанцами на чемпионате мира по футболу является неискренним лицемерием.

Такой вывод можно сделать, исходя из того факта, что население страны-агрессора готово признавать лишь свои успехи, а не такие позорные действия, как развязывание войны в Украине и захват ее отдельных территорий, пишет российский журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook.

По его словам, реакция России на указанную футбольную победу очень напоминает реакцию на аннексию Крыма в 2014 году.

"Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой, и с нормальными, адекватными людьми стало совершенно невозможно разговаривать. "Ра-си-я! Ра-си-я! Па-бе-да! Крымнаааш!" То же самое с вами происходит и сейчас, мои дорогие либеральные россияне. Вам просто не видно, потому что у вас глаза залиты очередным величием, на этот раз футбольным, но со стороны это вызывает такое же шевеление волос на загривке, потому что смотришь на вас сейчас и не можешь не вспоминать про четырнадцатый год, и страшно становится оттого, что понимаешь — разницы-то нету", — пишет он.

Также Бабченко упрекнул своих соотечественников из-за их стремления избегать ответственности за собственные действия посредством отделения всех сфер жизни от враждебной политики своей страны — начиная спортом и заканчивая искусством.

"У вас потрясающая избирательность, друзья мои. В футбол победили "наши", а Донбасс бомбят "не наши". Гибкость позвоночника и вариативность мышления — это то, что меня всегда в вас восхищало. Тут играем, тут не играем. Мухи тут, котлетки вон там. Десять тысяч трупов отдельно" Ра-си-я! Пабе-да!" отдельно", — возмутился журналист.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что нынешний чемпионат мира по футболу представляет Россию миру как выкристаллизованный рейх, которой способен лишь на гордость за маленькую спортивную победу, но никак не на цивилизованное существование в современном мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бабченко заявил, что Украина обязательно победит в войне с Россией, поскольку страна-агрессор является ее реальным врагом, к тому же неспособным добиться каких-либо кардинальных перемен даже внутри себя.