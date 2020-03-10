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10 марта • обновлено в 19:53
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Кирилл Лютый

Лидер Китая приехал в Ухань и заявил о грядущей победе над коронавирусом

3.9т
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Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетил мегаполис Ухань с момента вспышки коронавируса в декабре 2019-го.

Как передает DW, Цзиньпин проинспектировал работу местных властей по предотвращению эпидемии и борьбе с вирусом во вторник, 10 марта.

Китайский глава прошелся по практически пустым улицам города, продемонстрировав таким образом успех в борьбе со смертельной болезнью. При этом он соблюдал все меры безопасности и пользовался медицинской маской.

Несмотря на то, что местным жителям по-прежнему запрещено покидать свои квартиры, они вышли на балконы и приветствовали своего лидера. Сам Цзиньпин выступил с обнадеживающим заявлением: "Распространение коронавируса практически остановлено".

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

Также он побывал в госпитале Хошэньшань, который был специально построен для лечения заболевших коронавирусом, там же общался с медиками и некоторыми пациентами.

Всего же в Ухане были закрыты 14 специализированных больниц.

Отметим, что в отличие от Цзиньпина президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в Новые Санжары вел себя неосмотрительно, отказавшись от дополнительных мер безопасности и вступая в тесный контакт с людьми, находившимися на обсервации.

Зеленский в Новых Санжарах

Зеленский в Новых Санжарах

скриншот

Зеленский в Новых Санжарах

Зеленский в Новых Санжарах

скриншот

Зеленский в Новых Санжарах

Зеленский в Новых Санжарах

скриншот

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

По данным Министерства здравоохранения Китая, за минувшие сутки, 9 марта, в стране было зафиксировано всего 19 новых случаев заражения коронавирусом, что говорит о явном угасании эпидемии. Для примера, в Италии было зафиксировано более 1800 случаев.

Всего же в Китае вирус был обнаружен почти у 81 тысячи человек. Но из них почти 60 тысяч выздоровели, тогда как скончались 3136. При этом в "источнике" инфекции провинции Хубэй медики за трое суток не обнаружили ни одного нового случая заражения.

В целом в мире коронавирусом заболели более 114 тысяч человек, больше половины, около 64 тысяч, уже вылечились. Скончались же, состоянием на вечер 10 марта, 4 090 пациентов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Персона
Си Цзиньпин
Место
Китай Ухань
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