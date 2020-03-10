Лидер Китая Си Цзиньпин впервые посетил мегаполис Ухань с момента вспышки коронавируса в декабре 2019-го.

Как передает DW, Цзиньпин проинспектировал работу местных властей по предотвращению эпидемии и борьбе с вирусом во вторник, 10 марта.

Китайский глава прошелся по практически пустым улицам города, продемонстрировав таким образом успех в борьбе со смертельной болезнью. При этом он соблюдал все меры безопасности и пользовался медицинской маской.

Несмотря на то, что местным жителям по-прежнему запрещено покидать свои квартиры, они вышли на балконы и приветствовали своего лидера. Сам Цзиньпин выступил с обнадеживающим заявлением: "Распространение коронавируса практически остановлено".

Си Цзиньпин посетил Ухань

Также он побывал в госпитале Хошэньшань, который был специально построен для лечения заболевших коронавирусом, там же общался с медиками и некоторыми пациентами.

Всего же в Ухане были закрыты 14 специализированных больниц.

Отметим, что в отличие от Цзиньпина президент Украины Владимир Зеленский во время недавнего визита в Новые Санжары вел себя неосмотрительно, отказавшись от дополнительных мер безопасности и вступая в тесный контакт с людьми, находившимися на обсервации.

Зеленский в Новых Санжарах скриншот

Зеленский в Новых Санжарах скриншот

Зеленский в Новых Санжарах скриншот

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

Си Цзиньпин посетил Ухань

По данным Министерства здравоохранения Китая, за минувшие сутки, 9 марта, в стране было зафиксировано всего 19 новых случаев заражения коронавирусом, что говорит о явном угасании эпидемии. Для примера, в Италии было зафиксировано более 1800 случаев.

Всего же в Китае вирус был обнаружен почти у 81 тысячи человек. Но из них почти 60 тысяч выздоровели, тогда как скончались 3136. При этом в "источнике" инфекции провинции Хубэй медики за трое суток не обнаружили ни одного нового случая заражения.

В целом в мире коронавирусом заболели более 114 тысяч человек, больше половины, около 64 тысяч, уже вылечились. Скончались же, состоянием на вечер 10 марта, 4 090 пациентов.

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