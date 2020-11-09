Выборы закончены, забудьте! Тем не менее, в Америке еще очень долго будет "икаться" это драматическое событие, исход которого был предрешен еще летом.

Соединенные Штаты просто устали от скандалов, бездействия и лжи своего президента. Вся образованная и умная Америка проголосовала против него – 75 миллионов за Байдена и 70 миллионов за Трампа. Выборщики тоже сказали свое слово и, несмотря на протесты и судебные иски со стороны Трампа, ничего изменить уже невозможно. Пересчет бюллетеней скорее всего даст обратный эффект и Трамп получит еще меньше голосов, чем до пересчета. К 16 декабря все судебные иски должны быть рассмотрены и споры решены. После этой даты никакие суды уже не примут ни одного иска и протеста. Демократы сделали две ошибки и потеряли на этом миллионы голосов. Первая, - они не показали широкой публике документальный фильм о связях Трампа с американской и российской мафией. Второе, - они не объяснили избирателю: что такое социализм? Обвинения Трампа демократов и лично Байдена в социализме, это "бред сивой кобылы". Трамп стращал Америку, что с их приходом в Белый дом страна начнет скатываться в социализм. Этого никогда там не произойдет. Поясняю читателям – почему блеф Трампа о социализме демократов не имеет никаких оснований? Социализм это государственная собственность на средства производства при непременном условии, - в стране должно быть народовластие. В этой связи мы видим, что социализма не было даже в Советском Союзе.

Теперь мы зададимся вопросом: если ГРУ работало против Клинтон (а значит на Трампа и это доказано комиссией Мюллера, 12 сотрудникам ГРУ предъявлены обвинения), то с какого рожна оно стало бы работать сейчас на Байдена? Оно также работало на Трампа, как и агитация илларионовых, боровых, табахов, вайнштейнов и других, старавшихся убедить русскоязычное население Америки голосовать за Трампа, а значит – за Путина. Это безальтернативная логика. Они проиграли. Америка оказалась умнее, чем они думали, и ее русскоязычное население не сыграло в этом процессе большой роли. Чайна-таун в Нью-Йорке, голосовавший за Байдена, не меньше, чем Брайтон бич. Все штаты с "хай-тек" индустрией голосовали за Байдена, Средний Запад и Юг с фермерами и рабочим людом – за Трампа. Там, где было понимание лживой политики президента, победили демократы, где это понимание отсутствовало – за Трампа. Очень интересный момент в победной эйфории демократов после выборов – на них в Нью-Йорке и Вашингтоне напали активисты БЛМ!!! Той самой организации темнокожих, которых все фанаты Трампа приписывали к демократам, левым и полу - бандитам, обвиняя их в погромах. Оказывается на самом деле – это дело рук республиканцев и Москвы, чтобы скомпрометировать демократов.

Теперь Байдену придется разбирать завалы, оставшиеся в наследство от Трампа. Никаких достижений у все еще действующего президента нет. Все 4 года Трамп разводил руками, блефовал и гипнотизировал свой народа лживыми заявлениями и обещаниями. Байден займется восстановлением нормальных отношений со своими соседями – Мексикой и Канадой, а также с Североатлантическим альянсом – НАТО. Он не забудет своего обещания наказать Путина за вмешательство в американские выборы, имевшее место и в этот раз. Санкции против России будут не только не отменены, но и усилены. Можно рассчитывать на принятие закона Deter Act, который похоронит экономику России за два года. Воевать с Россией никто не собирается, однако Кремль и Путина поставят на место. В Сирии и Афганистане Байден усилит присутствие американских войск и вытеснит российских наемников. С Китаем все немного сложнее, но и здесь политика Байдена будет гибче, чем его предшественника. Украина получит надежного и сильного покровителя и союзника в лице нового президента Соединенных Штатов. Не хочу прогнозировать, однако не исключаю прекращения войны в Донбассе и возврат Крыма Украине в течении 2-3 лет. В эти дни в Москве паника – там не знают что ждать в феврале от нового президента. Точнее, – знают и это Кремль сильно пугает: ничего хорошего. Доллар летом 2021 может взлететь до 150 рублей и все продукты подорожают вдвое. Что тогда делать? Не ответит никто.