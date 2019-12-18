Главная Новости
18 декабря • обновлено в 21:53
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Победа, достойная Голливуда!" Зеленский опять попал на страницы Time

4.3т
Читать материал на украинском

Журнал Time опубликовал итоговую версию за 2019 год, на страницах которой появилась статья о президенте Украины Владимире Зеленском.

Материал о главе украинского государства с его фото разместили рядом с заметкой о королевской чете принца Гарри и герцогины Сассекской Меган Маркл (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Это была ошеломляющая победа, которую могли показать в Голливуде. Актер, который сыграл роль президента в популярной комедии, в реальной жизни выдвинул свою кандидатуру на должность – и он победил, обойдя как действующего президента Петра Порошенко, так и премьер-министра. Зеленский обрушился на своих оппонентов, получив 73% голосов на выборах", – написало издание.

Новости
"Украинский" скандал попал на страницы Time: о чем речь

Зеленский опять попал на страницы Time

Зеленский опять попал на страницы Time

По словам аналитика Time Иана Бреммера, его победа стала ответом на гиперагрессивную внешнюю политику соседней России, ее неудачную попытку контролировать события в Украине и шансом для нации начать все заново.

При этом, американцы упомянули о недавнем скандале Зеленского с президентом Дональдом Трампом, который запустил процедуру импичмента в США.

"Медовый месяц Зеленского оказался коротким: уже в сентября он оказался вовлечен в кризис, связанный с взаимоотношениями с Трампом", – резюмировали в статье.

Зеленский снова попал в Time

Зеленский снова попал в Time

Зеленский снова попал в Time

Зеленский снова попал в Time

Зеленский снова попал в Time

Зеленский снова попал в Time

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский попал на обложку американского еженедельника. "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом", –написали под фото.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
30
13
Смешно
5
Интересно
7
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Как раз для клоуна сгодится.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Южмашевцы в Днепре вымитинговали себе выплату 40% зарплаты за… май!____
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги