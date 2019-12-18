"Победа, достойная Голливуда!" Зеленский опять попал на страницы Time

Журнал Time опубликовал итоговую версию за 2019 год, на страницах которой появилась статья о президенте Украины Владимире Зеленском.

Материал о главе украинского государства с его фото разместили рядом с заметкой о королевской чете принца Гарри и герцогины Сассекской Меган Маркл (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Это была ошеломляющая победа, которую могли показать в Голливуде. Актер, который сыграл роль президента в популярной комедии, в реальной жизни выдвинул свою кандидатуру на должность – и он победил, обойдя как действующего президента Петра Порошенко, так и премьер-министра. Зеленский обрушился на своих оппонентов, получив 73% голосов на выборах", – написало издание.

Зеленский опять попал на страницы Time

По словам аналитика Time Иана Бреммера, его победа стала ответом на гиперагрессивную внешнюю политику соседней России, ее неудачную попытку контролировать события в Украине и шансом для нации начать все заново.

При этом, американцы упомянули о недавнем скандале Зеленского с президентом Дональдом Трампом, который запустил процедуру импичмента в США.

"Медовый месяц Зеленского оказался коротким: уже в сентября он оказался вовлечен в кризис, связанный с взаимоотношениями с Трампом", – резюмировали в статье.

Зеленский снова попал в Time

Зеленский снова попал в Time

Зеленский снова попал в Time

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский попал на обложку американского еженедельника. "Человек посредине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом", –написали под фото.

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