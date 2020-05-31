По всей Беларуси вспыхнули протесты из-за задержания блогера. Фото и видео

В разных городах Беларуси вспыхнули протесты из-за задержания в Гродно блогера Сергея Тихановского.

Как сообщает Tut.by, Тихановского и его сторонников задержали на предвыборном пикете 29 мая во время сбора подписей за участие в избирательной кампании на президентских выборах его жены Светланы.

Блогер Сергей Тихановский

Ранее он пытался зарегистрировать инициативную группу в поддержку собственного выдвижения, но не смог подписать документы, необходимые для подачи в ЦИК, поскольку в тот момент отбывал административный арест.

После отказа в регистрации инициативной группе мужа Светлана Тихановская сама подала документы, и ее группу зарегистрировали.

Сторонники Тихановской призвали людей приходить на избирательные пикеты, становиться в очереди и подписываться за претендентку в президенты.

31 мая тысячи людей вышли на пикеты в Минске, Гродно, Молодечно, Бресте и других городах. В частности, в Минске очередь на подпись достигла более километра.

"Радио Свобода"

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Между тем, МВД Беларуси сообщило, что в связи с задержанием не менее 13 человек в Гродно возбуждено уголовное дело "за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". В заявлении говорится, что два милиционера получили телесные повреждения и находятся в больнице.

Сама Светлана Тихановская рассказала правозащитникам, что ее мужа и еще семерых задержанных перевезли в СИЗО Минска.

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Как писал OBOZREVATEL, президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа 2020 года.