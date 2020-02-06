По военным целям Сирии ударили ракетами: обвиняют Израиль

В районе Дамаска (Сирия) в ночь на четверг, 6 февраля, был нанесен воздушный удар по военным целям.

Об этом пишет NEWSru.co.il. Отмечается, что армия Сирии задействовала силы ПВО. Атака якобы была осуществлена со стороны Голанских высот (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Дамаске в обстрелах обвиняют Израиль, хотя Армия обороны этой страны пока не комментирует произошедшее.

По военным целям Сирии ударили ракетами Иллюстрация

Известно, что целями стали объекты в столичной Аль-Кисве, Мардж Султане, на Багдадском мосту и к югу от н.п. Израа в провинции Даръа.

"Аль-Маядин"

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-западе Сирии оппозиционные президенту Башару Асаду силы уничтожили оперативный штаб, в котором располагались т.н. российские консультанты и наемники из Ирана.

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