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7 февраля • обновлено в 07:32
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По военным целям Сирии ударили ракетами: обвиняют Израиль

8.1т
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В районе Дамаска (Сирия) в ночь на четверг, 6 февраля, был нанесен воздушный удар по военным целям.

Об этом пишет NEWSru.co.il. Отмечается, что армия Сирии задействовала силы ПВО. Атака якобы была осуществлена со стороны Голанских высот (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Дамаске в обстрелах обвиняют Израиль, хотя Армия обороны этой страны пока не комментирует произошедшее.

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По военным целям Сирии ударили ракетами

По военным целям Сирии ударили ракетами

Иллюстрация

Известно, что целями стали объекты в столичной Аль-Кисве, Мардж Султане, на Багдадском мосту и к югу от н.п. Израа в провинции Даръа.

По военным целям Сирии ударили ракетами: обвиняют Израиль

"Аль-Маядин"

Как сообщал OBOZREVATEL, на северо-западе Сирии оппозиционные президенту Башару Асаду силы уничтожили оперативный штаб, в котором располагались т.н. российские консультанты и наемники из Ирана.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия Дамаск
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Комментарии
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Тарас Бор
Тарас Бор
Просто любопытно,а что делали в это время хвалённые зенитные комплексы российского производства?
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5
1
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Тарас Бор, смотрели,Как расстреливали позиции...Вообще-то хваленые они только россиянами.На самом деле,полнейшее дерьмо,Как и всё российское..Русские усовершенствуют всё советское.Именно совершенствуют,а не создают что-то новое.Весь ВПК рашки-это прошлый век,Как и мозги русской биомассы.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Тарас Бор, обеспечивали ПВО Хмеймима и Латакии!
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1
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ух какие Украина с Израилем всё таки сильные.
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4
Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Горелов Сергей, давай ограничимся Израилем.Или вы продвинулись в плане вооружений?Всё,Что вы продаёте за рубеж и чем пользуетесь сами,жалкое недоразумение,готовое дать сбой в самый ответственный момент.Скоро будете продавать вооружение самим себе.Много..ходов..очка..от Вовы-Гулливера...
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2
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