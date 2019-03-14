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По Тель-Авиву запустили ракеты: объявлена тревога

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В четверг, 14 марта, ХАМАС ударил по Тель-Авиву (Израиль) ракетами, в связи с чем в стране объявлена тревога.

По предварительным данным, из сектора Газы было выпущено две ракеты, одну из них сбила система ПВО "Железный купол", сообщает Foxnews. Информацию подтвердили израильские силы обороны.

Другая ракета приземлилась в незаселенной части города. В Тель-Авиве сработала система оповещения о ракетных обстрелах. Многие жители сообщают о звуках взрывов.

По Тель-Авиву запустили ракеты: объявлена тревога

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаниягу срочно вылетел в Тель-Авив, на базу Гештаба.

Очевидцы сообщают о падении обломков ракет в северной части Тель-Авива. Еще один обломок ракеты упал на жилой дом в Холоне.

По информации медиков, некоторые жители пострадали от панических атак, в связи с чем им была предоставлена медицинская помощь. Сообщают также об одном пострадавшем: 10-летний мальчик получил легкие травмы, добираясь до укрытия.

Как уточняет 9 Канал, ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация "Исламский джихад".Согласно заявлению террористов, по Тель-Авиву были выпущены ракеты "Фаджер-75".

Отметим, что Тель-Авив подвергнут обстрелу впервые с лета 2014 года.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 16 ракет. Израильские военные в ответ нанесли мощные удары.

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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Дима Гордон,сволочь!Иди защити Дом всех евреев.Вступи в ЦАХАЛЬ,скотина!И не пизди в мирной Украине,какой ты герой,сволочь!
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Две ракеты и масштабный? хм...
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3
Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Махал Махалыч, 5 минут назад в статье фигурировало слово "масштабный". Наверно у редакторов таки хватило ума понять, пусть и не сразу.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Снова проходил мимо, даже дебильному кацапу с лишней хромосомой вместо мозгов понятно - две ракеты это не много!
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