По Тель-Авиву запустили ракеты: объявлена тревога

В четверг, 14 марта, ХАМАС ударил по Тель-Авиву (Израиль) ракетами, в связи с чем в стране объявлена тревога.

По предварительным данным, из сектора Газы было выпущено две ракеты, одну из них сбила система ПВО "Железный купол", сообщает Foxnews. Информацию подтвердили израильские силы обороны.

Другая ракета приземлилась в незаселенной части города. В Тель-Авиве сработала система оповещения о ракетных обстрелах. Многие жители сообщают о звуках взрывов.

Премьер-министр и министр обороны Израиля Биньямин Нетаниягу срочно вылетел в Тель-Авив, на базу Гештаба.

Очевидцы сообщают о падении обломков ракет в северной части Тель-Авива. Еще один обломок ракеты упал на жилой дом в Холоне.

По информации медиков, некоторые жители пострадали от панических атак, в связи с чем им была предоставлена медицинская помощь. Сообщают также об одном пострадавшем: 10-летний мальчик получил легкие травмы, добираясь до укрытия.

Как уточняет 9 Канал, ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация "Исламский джихад".Согласно заявлению террористов, по Тель-Авиву были выпущены ракеты "Фаджер-75".

Отметим, что Тель-Авив подвергнут обстрелу впервые с лета 2014 года.

Новость обновляется.

#BreakingNews #RedAlert sirens heard in Tel Aviv. This is my street pic.twitter.com/NgSLAZKJkB