По США прошлись смертоносные торнадо: 7 жертв, более 130 пострадавших. Пугающие кадры

В США по трем штатам – Оклахома, Огайо и Индиана – прошлись смертоносные торнадо, штормы и наводнения.

В результате погибли семь человек, пострадали более 130. Ущерб, нанесенный стихией, исчисляется миллионами долларов, сообщает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что без электричества остались около 68 тысяч жилых зданий.

Торнадо в США

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что скорость ветра достигала 264 км/час. Стихия длилась около четырех минут и прошлась по земле на расстоянии примерно трех километров, но этого было достаточно для того, чтобы разрушить часть поселений.

Зона распространения стихии

Video sent to us moments before the Pendleton tornado matured. Up close and personal take on a developing tornado. #INwx #INdy 🌪 pic.twitter.com/6U4U65UFHr — BAMWX (@bamwxcom) 28 мая 2019 г.

Frightening video of aftermath of tornado in Dayton sent to us by a viewer. She says it’s off Troy Street. Many viewers have said the damage looks like a war zone... @ABC22FOX45 #daytontornado pic.twitter.com/X8fjz8Pk47 — Adam Aaro (@AdamFox45Now) 28 мая 2019 г.

We are totally fine, our town is not. House-to-house search and rescue in Pendleton after tonight’s tornado. Once emergency personnel clears, someone with information please tell us how we can volunteer to help in the restoration process. #PendletonInStorm. pic.twitter.com/olno4ShOO1 — Tyler Bradfield (@_TylerBradfield) 28 мая 2019 г.

If not us, then who? If not now, then when? There’s no way I could sit around while people are literally trapped, starving, dehydrated, and stripped from their homes from this tornado! S/o to young people in Dayton championing disaster relief efforts 💪🏾 pic.twitter.com/hli46RdbPu — If You Know, You Know (@TrizzyT__) 28 мая 2019 г.

