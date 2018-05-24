По Сирии нанесли новые ракетные удары

В Сирии военный аэродром в провинции Хомс был подвержен ракетному обстрелу.
Как сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ, системам ПВО удалось отразить атаку.
Кто инициировал обстрел контролируемого правительственной армией Сирии аэродрома, как и другие подробности атаки, пока что неизвестно.
Отметим, накануне в Сирии заявили, что международная коалиция во главе с США ударила по позициям правительственной армии в провинции Дейр-эз-Зор.
В то же время Пентагон не подтвердил сообщения об ударе коалиции США по армии Сирии.
Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая террористы ИГИЛ совершили атаку на сирийских военных, которых поддерживает Россия, и иранских боевиков вблизи Пальмиры.
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