По Сирии нанесли новые ракетные удары

В Сирии военный аэродром в провинции Хомс был подвержен ракетному обстрелу.

Как сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ, системам ПВО удалось отразить атаку.

Кто инициировал обстрел контролируемого правительственной армией Сирии аэродрома, как и другие подробности атаки, пока что неизвестно.

Отметим, накануне в Сирии заявили, что международная коалиция во главе с США ударила по позициям правительственной армии в провинции Дейр-эз-Зор.

В то же время Пентагон не подтвердил сообщения об ударе коалиции США по армии Сирии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 мая террористы ИГИЛ совершили атаку на сирийских военных, которых поддерживает Россия, и иранских боевиков вблизи Пальмиры.