По Сирии нанесен новый ракетный удар - СМИ

В ночь на 30 апреля на военные базы сирийских правительственных сил в Алеппо и Хаме был осуществлен ракетный удар, повлекший за собой ряд взрывов и пожар.

Соответствующая информация появилась в ряде СМИ. Так, Sky News Arabia со ссылкой на местные источники отмечает, что жертвами ракетного удара стали 40 человек, из которых 18 иранских военных. Это повлекло за собой взрывы и пожар на складе с боеприпасами в Хаме.

Al-Arabiya со ссылкой на правозащитную организацию Syrian Observatory for Human Rights, базирующуюся в Лондоне, сообщила, что на базах в Алеппо и Хаме погибли 26 человек. По данным телеканала, целью ракетного удара были позиции войск президента Сирии Башара Асада и иранских военных.

В свою очередь, сирийское агентство SANA объявило о "новом акте агрессии" против военных объектов в Хаме и Алеппо. Детали не уточняются. Ответственность за ракетный удар пока никто на себя не взял.

По словам военного источника агентства РИА "Новости", удар по сирийским военным базам совершили "с помощью вражеских ракет". Его целью были склады с оружием.

Как сообщал "Обозреватель", США, Франция и Великобритания рано утром 14 апреля по киевскому времени нанесли удары в Сирии в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

В Пентагоне заявили, что все ракеты союзников попали в цель в Сирии. По словам президента США, американские войска и их союзники нанесли идеальный удар по военным объектам режима Асада. По его словам, лучшего результата и быть не могло.

17 апреля по Сирии был нанесен новый ракетный удар.