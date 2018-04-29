По Шекспиру: в России школьник, игравший Отелло, ранил себя кинжалом

В российском Иваново 23 апреля во время школьного спектакля по пьесе В. Шекспира "Отелло" 16-летний школьник, исполнявший главную роль, ранил себя настоящим кинжалом, который принесла учительница.

В Следственном комитете РФ сообщили, что трагедия произошла во время "Шекспировских чтений". Кинжал был бутафорским. Учительница принесла его из дома и предложила использовать его в качестве реквизита.

Школьник, ранивший себя кинжалом, был срочно госпитализирован. Подросток находится в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет.

По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении учительницы по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности). По уголовному делу проводятся следственные действия, расследование продолжается.

Как сообщал "Обозреватель", школьники Подмосковья жалуются, что их принуждают участвовать в акции "Бессмертный полк" 9 мая.