"По-русски – только в туалете!" На росТВ устроили переполох из-за украинского языка

На российском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на языковой скандал, который разгорелся в Верховной Раде Украины.

Ведущего программы "60 минут" телеканала "Россия 1" Евгения Попова возмутило, что на подготовительном заседании парламента нового созыва от избранного нардепа и будущего представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича потребовали соблюдать Регламент и говорить на государственном языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, рупор Кремля зацепился на нашумевшем видео за фразу первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в которой она отметила, что депутаты могут разговаривать как угодно везде, кроме сессионной залы.

"В стенах украинского парламента говорить на русском языке можно только, простите, в туалете! Ну что ж, таков закон, что ж делать. Во всех остальных случаях нужен переводчик, чтобы он переводил для тех, кто не понимает. А таких, как выяснилось, большинство", – лживо заявил Попов.

В России обсуждают скандал с Рабиновичем в Раде Скриншот видео

Однако ему возразил украинский гость эфира Гордей Белов, отметив, что нарушение Регламента парламента нельзя применить к водителю трамвая, однако под него попадает каждый народный депутат. Эта ремарка снова вызвала волну негодования у скандального пропагандиста.

"Почему нельзя?! Водитель трамвая не может объявлять остановки на русском языке! По закону не может!" – гневно выкрикнул он, жалуясь на вымышленные притеснения русского языка в Украине.

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