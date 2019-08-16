"По-русски – только в туалете!" На росТВ устроили переполох из-за украинского языка

На российском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на языковой скандал, который разгорелся в Верховной Раде Украины.
Ведущего программы "60 минут" телеканала "Россия 1" Евгения Попова возмутило, что на подготовительном заседании парламента нового созыва от избранного нардепа и будущего представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадима Рабиновича потребовали соблюдать Регламент и говорить на государственном языке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В частности, рупор Кремля зацепился на нашумевшем видео за фразу первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, в которой она отметила, что депутаты могут разговаривать как угодно везде, кроме сессионной залы.
"В стенах украинского парламента говорить на русском языке можно только, простите, в туалете! Ну что ж, таков закон, что ж делать. Во всех остальных случаях нужен переводчик, чтобы он переводил для тех, кто не понимает. А таких, как выяснилось, большинство", – лживо заявил Попов.
В России обсуждают скандал с Рабиновичем в Раде
Скриншот видео
Однако ему возразил украинский гость эфира Гордей Белов, отметив, что нарушение Регламента парламента нельзя применить к водителю трамвая, однако под него попадает каждый народный депутат. Эта ремарка снова вызвала волну негодования у скандального пропагандиста.
"Почему нельзя?! Водитель трамвая не может объявлять остановки на русском языке! По закону не может!" – гневно выкрикнул он, жалуясь на вымышленные притеснения русского языка в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее скандальная пропагандистка Ольга Скабеева назвала исторический закон об украинском языке "плевком в лицо" большинству украинцев, которые якобы не поддерживают его.
Также она отличилась заявлением о том ,что украинцев якобы тошнит от родного языка и язвительно отметила, что Россия будет очень рада, если русский язык станет вторым государственным в Украине.
В свою очередь топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
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