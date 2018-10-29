По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото

По российскому городу Томску в ночь на 29 октября пронесся ураган.

В результате непогоды без электричества остались 15 тысяч человек. В некоторых жилых домах пропала горячая и холодная вода, передает 360tv.

Сообщается, что порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Сильный ветер срывал кровлю с домов и валил деревья. О пострадавших в результате буйства стихии информация не поступала.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России целый город ушел под воду. Непогода накрыла несколько населенных пунктов Краснодарского края.