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По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото

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По российскому городу Томску в ночь на 29 октября пронесся ураган.

В результате непогоды без электричества остались 15 тысяч человек. В некоторых жилых домах пропала горячая и холодная вода, передает 360tv.

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Сообщается, что порывы ветра достигали 19 метров в секунду. Сильный ветер срывал кровлю с домов и валил деревья. О пострадавших в результате буйства стихии информация не поступала.

По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото
По России пронесся страшный ураган: опубликованы фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России целый город ушел под воду. Непогода накрыла несколько населенных пунктов Краснодарского края.

Место
РоссияТомск
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