По примеру КНДР: в Украине рассказали, как Кремль строит гетто

Кремль строит в России информационное гетто, пользуясь методами авторитарных режимов.

Об этом в эфире ObozTV заявил эксперт Украинского института будущего Илия Куса, комментируя угрозы Роскомнадзора России заблокировать Facebook.

"Они усиливают контроль над информационными потоками, через которые может проникать невыгодная российской власти информация, например, оппозиционная или западная", - заявил Куса.

"Это похоже на то, что Китай и Северная Корея делают в сфере регулирования интернета - это создание информационного гетто", - добавил он.

Новости Facebook в России будет заблокирован обязательно

Эксперт предположил, что Кремль все же не будет реализовывать свои угрозы относительно Facebook: "Это будет уже слишком. Даже для российской властной элиты – это глупость полная. Возможно, будут давить, чтобы те пошли на какие-нибудь уступки".

Куса также прокомментировал блокировку в РФ мессенджера Telegram.

"Telegram они заблокировали, потому что там была принципиальная позиция Дурова, который не хотел передавать ФСБ персональные данные пользователей", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее власти РФ уже заявляли, что Facebook в 2018 году прекратит свою работу на территории России, если не выполнит российский закон о локализации персональных данных.