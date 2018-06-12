По примеру КНДР: дипломат оценил шансы Трампа приструнить Россию

Ни США, ни Европейский Союз не смогут заставить Россию пойти на деэскалацию, как это удалось Дональду Трампу в случае с КНДР.

Об этом кс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко написал в своей колонке на "Апострофе".

По его словам, для России аргументов пока не найдено и вряд ли они могут быть найдены в виде нынешних санкций.

"Как Путина принудить к миру с Украиной? Примирить можно желающих, а в Кремле пока подобных желаний нет. Пока Россия последовательно идет по пути эскалации в Украине и продолжения своей политики. Вообще неизвестно, чем сегодня можно стимулировать Россию вернуть Крым, уйти с Донбасса. Для нее стимулом является установление определенного режима международной безопасности или международных отношений, которые будут гарантировать ей общий контроль над Украиной", - отмечает Яременко.

К тому же Донбасс, как и Сирия, продолжил дипломат, является одним из плацдармов, где Путину выгодно играть.

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"У него есть различные деликатные инструменты для того, чтобы обострять ситуацию, менять баланс и тому подобное. То есть это как раз поле для игры, которое ему нравится", - добавил Яременко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания итогового соглашения совместного саммита Ким Чен Ын назвал документ историческим.

Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.