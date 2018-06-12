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По примеру КНДР: дипломат оценил шансы Трампа приструнить Россию

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Ни США, ни Европейский Союз не смогут заставить Россию пойти на деэскалацию, как это удалось Дональду Трампу в случае с КНДР.

Об этом кс-генконсул Украины в Эдинбурге и Стамбуле, председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко написал в своей колонке на "Апострофе".

По его словам, для России аргументов пока не найдено и вряд ли они могут быть найдены в виде нынешних санкций.

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"Как Путина принудить к миру с Украиной? Примирить можно желающих, а в Кремле пока подобных желаний нет. Пока Россия последовательно идет по пути эскалации в Украине и продолжения своей политики. Вообще неизвестно, чем сегодня можно стимулировать Россию вернуть Крым, уйти с Донбасса. Для нее стимулом является установление определенного режима международной безопасности или международных отношений, которые будут гарантировать ей общий контроль над Украиной", - отмечает Яременко.

К тому же Донбасс, как и Сирия, продолжил дипломат, является одним из плацдармов, где Путину выгодно играть.

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"У него есть различные деликатные инструменты для того, чтобы обострять ситуацию, менять баланс и тому подобное. То есть это как раз поле для игры, которое ему нравится", - добавил Яременко.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания итогового соглашения совместного саммита Ким Чен Ын назвал документ историческим.

Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.

Персоны
Дональд ТрампВладимир ПутинБогдан Яременко
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