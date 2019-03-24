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По примеру Казахстана: еще в одной стране захотели переименовать столицу

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Президент Кыргызстана Эмильбек Каптагаев предложил переименовать столицу Бишкек в город Манас.

Таким образом на своей странице в Faebook он отреагировал на аналогичные действия со столицей Казахстана, которая теперь называется Нур-Султан.

"Чтобы потом, по истечении какого-то количества лет, не возникали соблазны, может нам сразу же нужно переименовать столицу в город Манас? Так было бы справедливо со всех точек зрения", – написал он.

Бишкек

Бишкек

Sputnik Кыргызстан

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Каптагаев предложил Бишкекским районом назвать нынешний Свердловский, потому что там находится Пишпекское укрепление, которое называется Кузнечной крепостью.

Эмильбек Каптагаев

Эмильбек Каптагаев

Facebook

"И возможно находился поселение Бишкек... А существование и деяния некоего Бишкек баатыра остается спорными, ибо нет ни одного исторически достоверного источника, кроме легенд, которые по каким-то непонятным основаниям с каждым годом обрастают новыми подробностями", – добавил президент Кыргызстана.

По примеру Казахстана: еще в одной стране захотели переименовать столицу

В комментариях к его посту пользователи предложили заняться реальными проблемами, которые существуют в государстве.

"Займитесь реальными проблемами. Хватит филоничать", "Больше делать нам нечего, как переименовывать все и вся в Манас? Исконно кыргызское слово и название Бишкек зачем менять на опять Манас? Когда у нас в государстве ничего не могут дельного и полезного предложить для рывка к процветанию в стране, то сразу же начинают вспоминать о переименовании всего в Манаса", – возмутились в сети.

По примеру Казахстана: еще в одной стране захотели переименовать столицу
По примеру Казахстана: еще в одной стране захотели переименовать столицу
По примеру Казахстана: еще в одной стране захотели переименовать столицу

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Место
Кыргызстан
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Иппу Хахлов снова и снова
Иппу Хахлов снова и снова
Тут главное не перепутать. Магас - столица Ингушетии если что...
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Zagorsky Fedor
Zagorsky Fedor
Иппу Хахлов снова и снова, Дурное дело нехитрое!!-:)) А что эти балбесы ещё могут? Улучшить жизнь народа они не смогут никогда, вот и гробят свой народ, ожидая часа, когда можно будет продать пустые безлюдные страны всем тем, кто захочет их купить..Только не понимают тупые безумцы..Никто с ними без народа способного на защиту страны, разговаривать не будет..Просто войдут даже без армейских подразделений..Введут свою полицию и администрацию, и всё. А этих предателей забьют как безродных собак..И правильно сделают, если они до такого смогут довести свой народ и свои страны.
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