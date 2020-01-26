По посольству США в Ираке ударили "Катюшами"

В сторону посольства США в центре Багдада (Ирак) запустили пять ракет типа "Катюша".
Как передает AFP, инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 января. Три снаряда упали в "зеленой зоне", где расположены также другие правительственные учреждения.
Силы безопасности Ирака не сообщили, есть ли жертвы или пострадавшие. Факт удара подтвердили, однако без упоминания американского посольства.
Иллюстрация. Багдад обстреляли ракетами
Напомним, в ночь на 21 января "зеленую зону" в Багдаде также обстреляли "Катюшами", но тогда никто не пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Новое обострение произошло 8 января, когда Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет. На американские объекты в Ираке нападали и до этого.
При этом спустя несколько часов в Иране был сбит украинский самолет, в результате чего разгорелся международный скандал – погибли 176 человек.
Уже 10 января США ввели новые жесткие санкции против Ирана. Не только против компаний, но и первых лиц государства.
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