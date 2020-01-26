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26 января • обновлено в 23:57
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По посольству США в Ираке ударили "Катюшами"

15т
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В сторону посольства США в центре Багдада (Ирак) запустили пять ракет типа "Катюша".

Как передает AFP, инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 января. Три снаряда упали в "зеленой зоне", где расположены также другие правительственные учреждения.

Силы безопасности Ирака не сообщили, есть ли жертвы или пострадавшие. Факт удара подтвердили, однако без упоминания американского посольства.

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Иллюстрация. Багдад обстреляли ракетами

Иллюстрация. Багдад обстреляли ракетами

Напомним, в ночь на 21 января "зеленую зону" в Багдаде также обстреляли "Катюшами", но тогда никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Ирак Багдад
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Хорошо что огонь ведут рукожопые скрепные и тупые, как и все русские, инструктора
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2 из 4 ответов | показать все
Петрова Ольга
Петрова Ольга
Kiev Mangust, АМЕРИКОСАМ НАДОЕСТ И БЫСТРО СДЕЛАЮТ ТО ЧТО В СИРИИ ---5 МИНУТ И 300 ОРКОВ НЕТ, ШАКАЛЫ ПО ПУСТЫНЕ БЕНКЕТ ПРАВИЛИ МЕСЯЦ
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Кумы Кум
Кумы Кум
Чорный Сашко, так как же в нее попасть, если она у него в схроне прячется?! ведь военком-то не дремлет!
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Кумы Кум
Кумы Кум
А еще обстреляли из Т34-ок!! какие же помои льют укро ло. хам! )))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Последнее время куячат, педи-ков и ссаных ка-к-лов.Две мерзкие нации.
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