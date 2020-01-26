По посольству США в Ираке ударили "Катюшами"

В сторону посольства США в центре Багдада (Ирак) запустили пять ракет типа "Катюша".

Как передает AFP, инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 января. Три снаряда упали в "зеленой зоне", где расположены также другие правительственные учреждения.

Силы безопасности Ирака не сообщили, есть ли жертвы или пострадавшие. Факт удара подтвердили, однако без упоминания американского посольства.

Новости Украина отправит военных в Ирак для помощи НАТО

Иллюстрация. Багдад обстреляли ракетами

Напомним, в ночь на 21 января "зеленую зону" в Багдаде также обстреляли "Катюшами", но тогда никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Новое обострение произошло 8 января, когда Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет. На американские объекты в Ираке нападали и до этого.

При этом спустя несколько часов в Иране был сбит украинский самолет, в результате чего разгорелся международный скандал – погибли 176 человек.

Уже 10 января США ввели новые жесткие санкции против Ирана. Не только против компаний, но и первых лиц государства.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!