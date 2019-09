По посольству США в Ираке ударили российскими ракетами: подробности и фото

По "Зеленой зоне" Багдада (столица Ирака) были запущены две ракеты.

Как передают местные информационные ресурсы, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 23 сентября. О жертвах или пострадавших пока что неизвестно.

В укрепленной зоне столицы расположено посольство США, а также другие правительственные здания Ирака.

Сообщается, что удары наносились "Катюшами" - советским оружием, которое появилось у СССР во времена Второй мировой войны.

Предполагается, что за атакой стоит террористическая группировка Хашд аш-Шааби, которая ранее в этом районе уже использовала аналогичное вооружение.

BREAKING: 2 Katyusha rockets were fired towards the fortified Green Zone area of Baghdad, which houses the US Embassy, and Iraqi government buildings. Hashd al-Sha’bi terror group, an Iranian proxy in Iraq, was behind previous Katyusha attacks in the area. https://t.co/K7ZHzGCL48 pic.twitter.com/i12qU2tDKy

🇮🇶 — UPDATE: Two rockets were fired at the "Green Zone" in the capital of Baghdad. One of them fell near the U.S. Embassy. No injuries or damage were reported https://t.co/x6EArMx9Dr