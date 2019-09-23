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24 сентября • обновлено в 02:04
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По посольству США в Ираке ударили российскими ракетами: подробности и фото

1.5т Читать материал на украинском

По "Зеленой зоне" Багдада (столица Ирака) были запущены две ракеты.

Как передают местные информационные ресурсы, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 23 сентября. О жертвах или пострадавших пока что неизвестно.

В укрепленной зоне столицы расположено посольство США, а также другие правительственные здания Ирака.

Сообщается, что удары наносились "Катюшами" - советским оружием, которое появилось у СССР во времена Второй мировой войны.

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Предполагается, что за атакой стоит террористическая группировка Хашд аш-Шааби, которая ранее в этом районе уже использовала аналогичное вооружение.

Взрыв в Багдаде

Взрыв в Багдаде

соцсети

Взрыв в Багдаде

Взрыв в Багдаде

соцсети

Взрыв в Багдаде

Взрыв в Багдаде

соцсети

Взрыв в Багдаде

Взрыв в Багдаде

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Афганистане произошел жуткий теракт, в результате которого погибло много людей. На юге страны взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой.

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Федоров Федор
Федоров Федор
ОбоSS в своем репертуаре в плане заголовка и содержания, которое далеко от него)
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Обоз,и при чем тут российское оружие?
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