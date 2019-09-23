По посольству США в Ираке ударили российскими ракетами: подробности и фото

По "Зеленой зоне" Багдада (столица Ирака) были запущены две ракеты.
Как передают местные информационные ресурсы, инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 23 сентября. О жертвах или пострадавших пока что неизвестно.
В укрепленной зоне столицы расположено посольство США, а также другие правительственные здания Ирака.
Сообщается, что удары наносились "Катюшами" - советским оружием, которое появилось у СССР во времена Второй мировой войны.
Предполагается, что за атакой стоит террористическая группировка Хашд аш-Шааби, которая ранее в этом районе уже использовала аналогичное вооружение.
Взрыв в Багдаде
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Взрыв в Багдаде
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Взрыв в Багдаде
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Взрыв в Багдаде
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BREAKING: 2 Katyusha rockets were fired towards the fortified Green Zone area of Baghdad, which houses the US Embassy, and Iraqi government buildings. Hashd al-Sha’bi terror group, an Iranian proxy in Iraq, was behind previous Katyusha attacks in the area. https://t.co/K7ZHzGCL48 pic.twitter.com/i12qU2tDKy— Behind The News (@Behind__News) September 23, 2019
#Breaking :Two rocked hits #Greenzone near #US embassy in #Baghdad #Iraq. https://t.co/5DGRrFeEdU— MEVAN88 (@MevanAkreyi) September 23, 2019
🇮🇶 — UPDATE: Two rockets were fired at the "Green Zone" in the capital of Baghdad. One of them fell near the U.S. Embassy. No injuries or damage were reported https://t.co/x6EArMx9Dr— BELAAZ (@TheBelaaz) September 23, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Афганистане произошел жуткий теракт, в результате которого погибло много людей. На юге страны взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой.
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