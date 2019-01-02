"По нашему говорите, по-русски!" В Беларуси разгорелся языковой скандал

В Беларуси граждане не смогли ответить журналисту местного телеканала на вопрос на родном языке, и призвали говорить с ними по-русски.

Инцидент опубликован на странице сообщества "Роисся24" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"По нашему говорите, по-русски!" – ответила женщина.

Другие прохожие так же реагировали на родной язык.

"Я не понимаю по-белорусски"; "Не понимаю, извините"; "Я по-белорусски не умею разговаривать"; "Вы вообще не по-русски разговариваете, вы – какие-то террористы!"; "На русском говорите!"; "Плохо понимаю"; "По-русски, please"; "Некрасивая мова, не нравится мне! Мне больше по-русски нравится", – заявляли жители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разразились истерикой из-за русскоязычных в Украине. В частности, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в международные организации из-за якобы ущемления прав русскоязычного населения.