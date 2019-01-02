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"По нашему говорите, по-русски!" В Беларуси разгорелся языковой скандал

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В Беларуси граждане не смогли ответить журналисту местного телеканала на вопрос на родном языке, и призвали говорить с ними по-русски.

Инцидент опубликован на странице сообщества "Роисся24" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца).

"По нашему говорите, по-русски!" – ответила женщина.

Другие прохожие так же реагировали на родной язык.

"Я не понимаю по-белорусски"; "Не понимаю, извините"; "Я по-белорусски не умею разговаривать"; "Вы вообще не по-русски разговариваете, вы – какие-то террористы!"; "На русском говорите!"; "Плохо понимаю"; "По-русски, please"; "Некрасивая мова, не нравится мне! Мне больше по-русски нравится", – заявляли жители.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разразились истерикой из-за русскоязычных в Украине. В частности, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия намерена обратиться в международные организации из-за якобы ущемления прав русскоязычного населения.

Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Тема
Языковой скандал
Место
Беларусь
Тег
русский язык
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ну они же не папуасы.Пpосят говоpить на том языке,на котоpят с pождения,на котоpом думают,на котоpом говоpят о любви и называют своих детей.У нас только одна нация,котоpой меньшинство заставляет говоpить большинство,нация,котоpая по над усе.У остальных наций- сначала дом,семья,pабота,здоpовье,дети,любовь,pодители..А потом то что называется -понад усе.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Особенности украинского языка - на нем можно говорить, писать петь - вот только думать на нем невозможно....
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Dell Alex
Dell Alex
Ильич Владимир, Это потому, что ты не пробовал? ))))))))))
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