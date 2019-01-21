По методу ''Моссада'': в Украине придумали новый способ победить Россию

Украина должна взять на вооружение опыт спецслужб Израиля для того, чтобы противостоять атакам России.

Такое мнение выразил в эфире телеканала "Эспрессо" экс-посол Украины в США Юрий Щербак. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Нам нужно изучать уроки Израиля в организации безопасности. Как внутренней, так и структуры таких разведывательных органов, которые подобны "Моссаду", "Шабаку" – их очень эффективным службам", – заявил он.

"Моссад" – разведка Израиля

По словам Щербака, это приобретает особую важность, учитывая последние события. "Мы, на мой взгляд, находимся в состоянии перманентной войны с российским шовинизмом", – сказал экс-посол.

"Моссад" – политическая разведка Израиля, которая занимается сбором и анализом разведывательной информации, а также тайными специальными операциями за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее россиян повергло в панику заявление ветерана АТО Николая Коханивского о том, что Украина должна по-настоящему взяться за войну с Россией.

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