По Китаю или по России? В США заговорили об ответном ракетном ударе

Китай, Россия и их партнеры-изгои рассматривают все новые возможности для прямого или косвенного нападения на США и их союзников. В случае атаки американцы, скорее всего, не смогут вычислить, кому именно отвечать.

Огромного внимания заслуживает создаваемая Китаем крылатая ракета дальнего радиуса действия, которая может запускаться из универсального модуля, замаскированного под стандартный грузовой контейнер коммерческого судна, пишет The Washington Free Beacon.

Отмечается, что гражданский корабль с таким оснащением, находящийся на стоянке в американском порту, будет представлять серьезную угрозу безопасности стратегическим объектам США.

ТАСС

По мнению специалиста, "потенциально китайские ракетные пусковые установки могут храниться рядом с портом Сиэтла, ожидая запуска боеголовок с электромагнитным оружием по базе Китсап (Тихоокеанский флот ВМС)".

Эксперты предупреждают, что они способны вывести из строя электронику атомных подводных лодок (АПЛ), переносящих ядерные ракеты Trident, и тем самым посеять хаос в Вашингтоне, который бы не знал, "против кого нанести ответный удар".

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Россия приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Через 6 месяцев документ утратит свою силу, и у стран будут развязаны руки в контексте разработки и испытания новых ракет, которые ранее были запрещены по обоюдному согласию. Существует опасность того, что мир снова ввяжется в новый этап гонки вооружений.

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