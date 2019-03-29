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По Китаю или по России? В США заговорили об ответном ракетном ударе

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Китай, Россия и их партнеры-изгои рассматривают все новые возможности для прямого или косвенного нападения на США и их союзников. В случае атаки американцы, скорее всего, не смогут вычислить, кому именно отвечать.

Огромного внимания заслуживает создаваемая Китаем крылатая ракета дальнего радиуса действия, которая может запускаться из универсального модуля, замаскированного под стандартный грузовой контейнер коммерческого судна, пишет The Washington Free Beacon.

Отмечается, что гражданский корабль с таким оснащением, находящийся на стоянке в американском порту, будет представлять серьезную угрозу безопасности стратегическим объектам США.

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По Китаю или по России? В США заговорили об ответном ракетном ударе

ТАСС

По мнению специалиста, "потенциально китайские ракетные пусковые установки могут храниться рядом с портом Сиэтла, ожидая запуска боеголовок с электромагнитным оружием по базе Китсап (Тихоокеанский флот ВМС)".

Эксперты предупреждают, что они способны вывести из строя электронику атомных подводных лодок (АПЛ), переносящих ядерные ракеты Trident, и тем самым посеять хаос в Вашингтоне, который бы не знал, "против кого нанести ответный удар".

Как сообщал OBOZREVATEL, США и Россия приостановили действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Через 6 месяцев документ утратит свою силу, и у стран будут развязаны руки в контексте разработки и испытания новых ракет, которые ранее были запрещены по обоюдному согласию. Существует опасность того, что мир снова ввяжется в новый этап гонки вооружений.

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Читайте все новости по теме "Угроза Третьей мировой войны" на OBOZREVATEL.

Тема
Угроза Третьей мировой войны
Место
США
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Это наверное Югославия ударила по США или Ливия? Кроме Японии на США никто никогда не нападал, но тем не менее она поучаствовала во множестве военных конфликтах. Как же так могло произойти?
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Американцы первыми заявляют о том, что могут нанести первыми ядерный удар. Все остальные будут только реагировать. Обоз всех дебилами считает? Достаточно почитать другие издания, там всё есть.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Какой бред)Обозреватель давай уж лучше вранье про выборы. 2 дня осталось до шоу идиотов в стране животных.
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