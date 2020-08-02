Сектор Газа запустил ракету по Израилю

Мир 22:52, 2.08.2020 Обновлено: 23:31, 2.08.2020

Из сектора Газа 2 августа была выпущена ракета в сторону территории Израиля. Ракету перехватила система противовоздушной обороны "Железный щит".

Об этом сообщила Армия обороны Израиля в Twitter. Уточняется, что на юге страны сработали сирены.

Откуда именно был осуществлен обстрел, израильские военные не уточнили. Также неизвестно, нанесла ли армия ответный удар.

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее армия Израиля истребителями нанесла авиаудары по военным позициям палестинского движения ХАМАС. Атаку произвели в ответ на запуск двух ракет из сектора Газа.

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