По Израилю нанесли мощный удар: видео обстрела мирных жителей

Сектор Газа в четверг, 19 декабря, обстрелял территорию Израиля, выпустив ракету в сторону мирного города.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Также появилось видео падения ракеты на территории страны (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Обстрел израильской территории произошел около 20:00 по Киеву. Сирены предупреждения сработали в кибуце Кфар-Аза, что вблизи границы с сектором Газа.

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Отметим, что ракетный обстрел израильской территории произошел и в ночь на 19 декабря. В ответ на выпущенную ракету израильские истребители нанесли удар по месту производства оружия ХАМАС в Газе.

For the second time today, a rocket was fired from #Gaza at #Israeli civilians. — Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2019

В сети появилось #ВИДЕО падения ракеты на израильской территории. Ранее на юге Израиля сирены оповестили жителей о возможном ракетном обстреле из сектора Газа. pic.twitter.com/ars0TVZEn7 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) December 19, 2019

Как писал OBOZREVATEL, 29 ноября армия Израиля нанесла авиаудары в ответ на запуск ракет из сектора Газа в сторону регионального совета Эшколь.

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