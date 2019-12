По Израилю нанесли мощный удар: видео обстрела мирных жителей

Сектор Газа в четверг, 19 декабря, обстрелял территорию Израиля, выпустив ракету в сторону мирного города.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Также появилось видео падения ракеты на территории страны (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Обстрел израильской территории произошел около 20:00 по Киеву. Сирены предупреждения сработали в кибуце Кфар-Аза, что вблизи границы с сектором Газа.

Отметим, что ракетный обстрел израильской территории произошел и в ночь на 19 декабря. В ответ на выпущенную ракету израильские истребители нанесли удар по месту производства оружия ХАМАС в Газе.

For the second time today, a rocket was fired from #Gaza at #Israeli civilians.