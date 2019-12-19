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19 декабря • обновлено в 22:29
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По Израилю нанесли мощный удар: видео обстрела мирных жителей

1.5т
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Сектор Газа в четверг, 19 декабря, обстрелял территорию Израиля, выпустив ракету в сторону мирного города.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба армии обороны Израиля. Также появилось видео падения ракеты на территории страны (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Обстрел израильской территории произошел около 20:00 по Киеву. Сирены предупреждения сработали в кибуце Кфар-Аза, что вблизи границы с сектором Газа.

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Отметим, что ракетный обстрел израильской территории произошел и в ночь на 19 декабря. В ответ на выпущенную ракету израильские истребители нанесли удар по месту производства оружия ХАМАС в Газе.

Как писал OBOZREVATEL, 29 ноября армия Израиля нанесла авиаудары в ответ на запуск ракет из сектора Газа в сторону регионального совета Эшколь.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Израиль
Теги
ракеты видео
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