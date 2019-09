По Израилю нанесли мощный удар: все подробности

В воскресенье, 1 сентября, террористическая организация "Хизбалла" выпустила противотанковые ракеты по территории Израиля.

Как сообщают СМИ со ссылкой на заявления Армии обороны (ЦАХАЛ), всего было выпущено несколько снарядов, один из которых попал по военной базе. OBOZREVATEL следит за развитием событий.

18:30 – Потерь со стороны израильтян при обстреле из Ливана нет – пресс-секретарь премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

18:26 – Министр иностранных дел Бахрейна Халид бин Ахмед Аль Халифа критикует Ливан за то, что он позволил террористической группе действовать на его территории.

18:23 – Издание "360" сообщает, что Израиль выпустил более 40 ракет по ряду поселений в южном Ливане.

18:08 – Миротворцы ООН поддерживают связь с израильскими и ливанскими должностными лицами, стремясь сдержать вспышку насилия вдоль границы.

18:03 – Президент Израиля Реувен Ривлин в ответ предупредил террористическую организацию, что страна будет защищаться "без колебаний".

"Все те, кто стремится навредить нам, должны знать, что мы готовы и желаем защищать граждан Израиля, где бы они ни находились, без колебаний. Мы готовы и не хотим показывать, насколько хорошо мы подготовлены. Граница может быть спокойной только с обеих сторон", – заявил он.

17:55 – Премьер-министр Ливана Саад Харири призвал США и Францию немедленно вмешаться, чтобы остановить эскалацию на границе с Израилем

17:30 – Шиитская террористическая организация Ливана "Хизбалла" взяла на себя ответственность. Она утверждает, что уничтожила машину ЦАХАЛа на границе с Ливаном. В группировке заявили, что израильтяне, находящиеся в атакованной машине, получили ранение в результате нападения. Подтверждения информации пока нет

17:15 – ВВС Израиля в ответ атаковали ливанские деревни, расположенные на границе. ЦАХАЛ выпустил предупреждение местным жителям. Рекомендуется не покидать безопасных мест, прекратить работу в огороде и отправиться в бомбоубежище. В случае, если обстрел застал в дороге, военные рекомендуют выйти из машины и лечь на землю.

16:44 – Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху проинформировали об обстреле.

Появилось видео нападения

Anti-tank missiles fired from Lebanon hit IDF military positions in northern Israel. We returned fire toward the source of the attack in southern Lebanon.



We will continue to update as the situation develops.