В Ираку нанесли новый удар с неба: много убитых и раненых. Фото

В ночь на 4 января неизвестный самолет нанес авиаудар по нескольким автомобилям в районе города Таджи, расположенного в 30 километрах от Багдада (Ирак).

По предварительный данным, под атаку попала автоколонна с ополченцами "Хашд Аш-Шааби". В результате, шесть человек погибли, еще больше получили ранения, передает телеканал Al Arabiya.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls