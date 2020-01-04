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4 января • обновлено в 03:40
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В Ираку нанесли новый удар с неба: много убитых и раненых. Фото

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В ночь на 4 января неизвестный самолет нанес авиаудар по нескольким автомобилям в районе города Таджи, расположенного в 30 километрах от Багдада (Ирак).

По предварительный данным, под атаку попала автоколонна с ополченцами "Хашд Аш-Шааби". В результате, шесть человек погибли, еще больше получили ранения, передает телеканал Al Arabiya.

По Ираку нанесли новый удар с неба: много убитых и раненых

Twitter Mustafa Al-Khaqani‏

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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