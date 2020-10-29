По Европе разнесся новый штамм коронавируса, – ученые

Коронавирус мутировал, в результате чего по Европе распространился новый его новый штамм.

К такому выводу пришли швейцарские и испанские ученые, пишет ВВС. По их данным, до 80% новых случаев заражения в Великобритании, 60% – в Ирландии и около 40% – во Франции вызваны уже новым штаммом.

Новый вид вируса назвали "20А.EU1". Исследователи отмечают, что в его генной структуре есть шесть отличий от классического Sars-Cov-2.

По словам профессора Тани Шталдер, новый штамм зародился в Испании.

В свою очередь испанский генетик Иньяки Комас предполагает, что все началось с определенного массового мероприятия, на котором присутствовал один или несколько "суперраспространителей".

Ученый полагает, что распространили его по континенту туристы, которые отдыхали в Испании.

При этом пока неизвестно, насколько новая мутация опасна с точки зрения заразности и течения болезни.

"Такой разновидности коронавируса мы еще не видели. Но пока нет доказательств того, что имеющиеся генные мутации влияют на скорость его передачи или на последствия заболевания", – пояснила руководитель научной группы Эмма Ходкрофт из Базельского университета в Швейцарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции и Германии ввели карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом. Также решительные меры в борьбе с COVID-19 приняли Испания, Италия, Великобритания, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Чехия, Польша и Греция.