По Европе пронеслись многотысячные протесты против коронавируса. Фото и видео

В субботу, 1 августа, в нескольких странах Европы состоялись многотысячные протесты против карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса (COVID-19).

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Митингующие заявили о "псевдо пандемическом и карантинном терроре" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Берлине около 17 000 человек приняли участие в акции протеста, к которой призывали многие крайне правые группы.

По данным ВВС, некоторые из участников – ультраправые, некоторые – сторонники теорий заговора, подвергающие сомнению существование COVID-19, но также много обычных людей, которые возражают против подхода правительства к пандемии.

Протест против коронавируса в Берлине Twitter Angelo Juventino

Протест против коронавируса в Берлине dpa

Протест против коронавируса в Берлине dpa

Протест против коронавируса в Берлине dpa

"Наше требование – вернуться к демократии. Прочь эти навязанные нам законы, а также маски, которые делают нас рабами", – сказала одна из участниц.

Поскольку на мероприятии не соблюдалась социальная дистанция, организатору были предъявлены уголовные обвинения. После этого митинг был закончен.

Протест против коронавируса в Берлине BBC

Протест против коронавируса в Берлине dpa

Протест против коронавируса в Берлине dpa

Протест против коронавируса в Берлине spiegel.de

Как сообщает Оmroepwest, в нидерландском городе Гаага протестовали около полутора тысяч человек.

Митинг прошел в парке Маливельд, большинство участников были без масок и не соблюдали дистанцию. Организатором акции выступила общественная организация Virus Madness. Не считая двух арестов, акция прошло спокойно и в непринужденной атмосфере.

Протест против коронавируса в Гааге omroepwest.nl

Протест против коронавируса в Гааге Twitter/@sanderknura

Протест против коронавируса в Гааге Twitter/@sanderknura

Протест против коронавируса в Гааге omroepwest.nl

Протест против коронавируса в Гааге omroepwest.nl

К международному протесту присоединились и в Киеве. На Софийской площади собрались несколько десятков протестующих. Они держали плакаты "НЕТ маскам, НЕТ принудительным тестам и вакцинам, НЕТ штрафам", "НЕТ принуждению, НЕТ медицинской тирании, НЕТ тоталитарной власти", "Черкассы за свободное здоровое будущее своих детей!" и другие.

Протест против коронавируса в Киеве Getty Images

Протест против коронавируса в Киеве Getty Images

Протест против коронавируса в Киеве Getty Images

Протест против коронавируса в Киеве Getty Images

Протест против коронавируса в Киеве Getty Images

Как писал OBOZREVATEL ранее, Израиль охватил массовый протест из-за вспышки коронавируса.