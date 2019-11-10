Пляж в Финляндии покрыли гигантские "ледяные яйца": впечатляющие фото

На одном из пляжей Финляндии обнаружили тысячи ледяных шаров, образовавшихся в результате редкого природного явления.

Заметили "ледяные яйца" на острове Хайлуото, что в Ботанической заливе между Финляндией и Швецией. Первым обнаружил их житель города Оулу, фотограф-любитель Ристо Маттила, передает украинская служба ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пляж в Финляндии покрыли ледяные шары Risto Mattila / Instagram

"Мы с женой гуляли по пляжу Марьяниеми. Было солнечно, 1 градус мороза. День был довольно ветреным. И там мы увидели этот феномен - "яйца" из снега и льда вдоль пляжа у линии воды", – рассказал фотограф.

Он отметил, что ледяные шары были рассыпаны вдоль береговой линии на длине около 30 метров. Маленькие были размером с яйцо, а наибольшие – как футбольные мячи.

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"Это было удивительно. Я никогда не видел ничего подобного", – признался фотограф.

По словам эксперта BBC Weather Джорджа Гудфеллоу, чтобы такие ледяные шары возникли, нужно редкое сочетание ветра и волн, "округляет" куски льда.

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