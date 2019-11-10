Пляж в Финляндии покрыли гигантские "ледяные яйца": впечатляющие фото

На одном из пляжей Финляндии обнаружили тысячи ледяных шаров, образовавшихся в результате редкого природного явления.
Заметили "ледяные яйца" на острове Хайлуото, что в Ботанической заливе между Финляндией и Швецией. Первым обнаружил их житель города Оулу, фотограф-любитель Ристо Маттила, передает украинская служба ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Пляж в Финляндии покрыли ледяные шары
Risto Mattila / Instagram
"Мы с женой гуляли по пляжу Марьяниеми. Было солнечно, 1 градус мороза. День был довольно ветреным. И там мы увидели этот феномен - "яйца" из снега и льда вдоль пляжа у линии воды", – рассказал фотограф.
Он отметил, что ледяные шары были рассыпаны вдоль береговой линии на длине около 30 метров. Маленькие были размером с яйцо, а наибольшие – как футбольные мячи.
"Это было удивительно. Я никогда не видел ничего подобного", – признался фотограф.
Snow ball sea. Lumipallomeri. 3.11.2019, Hailuoto, Marjaniemi, Finland. #sea #meri #hailuoto #marjaniemi #ylesaa #mtvsaa #yleluonto #uusiluontokuva #ig_finland #igscandinavia #olympussuomi #finland_photolovers #finland_frames #beautiofsuomi #ig_naturelovers #naturephotography #natureperfection #top_world_nature #suomenluonto #thebestoffinland #forecasuomi #pohjoisenluontokuvaajat #thisisfinland
По словам эксперта BBC Weather Джорджа Гудфеллоу, чтобы такие ледяные шары возникли, нужно редкое сочетание ветра и волн, "округляет" куски льда.
Как сообщал OBOZREVATEL, в окрестностях города Рованиеми в Лапландии заметили удивительное явление – северное сияние Аврора Бореалис.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!