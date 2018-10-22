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/Блоги - Новости мира

Дмитрий Чекалкин
Дмитрий Чекалкин
ШоуменВсе статьи автора

Плохая новость для россиян: ''рабів до раю не пускають!''

5.3т

Террориста Рослякова подготовило к бою МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере Артек. И стрельба, и минно-взрывная подготовка. Российский след найден.

Максим Легков

На первом сроке Путин обещал удвоение ВВП. На пятом обещает, что после ядерной войны все россияне попадут в рай. Прогресс налицо.

Каспер

Россияне, поддерживающие Кремль, у меня для вас плохая новость: "Рабів до раю не пускають!"

Новости
Россия обречена по определению

Зря Путин дразнит американцев размахивая ядерной дубиной. Если США запустят настоящую гонку вооружений, экономика России сдуется довольно быстро. Проходили мы уже это. Но почему-то появилось желание наступить на те же грабли.

Андрей Мальгин

Когда страной управляет половой орган дедушки, страна накрывается половым органом бабушки.

Nasha Canada

Дети в оксфордах, счета в цюрихах... А мозги как были в татаро-монголии, так и есть.

Виктор Шендерович

Новости
Санкции и новая гонка вооружений добьют Россию

Украина выдвинула на "Оскар" фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Там показаны все красоты "русского мира": отжимы машин для "борьбы с фашизмом", избиения привязанных к столбам украинцев, быдло-свадьбы с пистолетами и многое другое. Пускай мировая общественность увидит этот зоопарк.

Генерал Золотов предложил проверить Навального на полиграфе.

Странная система правосудия в России. Полиграф предлагают пройти не обвиняемому в хищении миллиардов, а тому, кто его в этом обвиняет.

Тётя Роза

Новости
В Россию пришла ответка: зверье вернулось с Донбасса

12 февраля 2004, Путин:

“Если 7 лет быть президентом, с ума можно сойти”. А ведь он честно предупреждал.

Тётя Роза

РПЦ объявила главу Константинопольского патриарха раскольником. Известно, что в психушке самое главное - первым надеть белый халат.

Проф. Преображенский

Вообще это все чистая пелевенщина: старый, боящийся смерти чекист, попав под влияние Дугина, решает принести в жертву древним богам 140 млн. душ, чтобы обрести вечную жизнь и власть над миром.

Интересно, как скоро в Вашингтоне поймут, что физически е#нуть "морскими котиками" пару сумасшедших диктаторов обходится гораздо дешевле всяких санкций?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

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Автор
Дмитрий ЧекалкинДмитрий Чекалкин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Чекалкина
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Куреза Александр
Куреза Александр
Слопатыжрущим лишнехромосомам со дня их появления на планете Земля в 1742 году(мацкавскай улус) был "выдан" ярлык на века - "ПЛЁТКА, ВОДКА И СЕЛЕДКА..."- так эти мокшанские рабы и тянут "путлеровскую галеру" до счастливого для них конца(РАЯ) в САРТИРЕ петерскага урки...
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Дейман Алон
Дейман Алон
Залупутин - это по сути живой мертвец, который в случае припадка может сдуру нажать ядерную кнопку, поэтому такого педофила нужно устранять еще до того момента, пока он не наделал страшной беды для всего мира.
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Бор Тарас
Бор Тарас
Если морским котикам ебнуть хуйла,он станет святым великомучеником.Ибо обитатели лаптерейха в своём большинстве на него молятся.А вот потренировать санкциями лаптекопытных будет в самый раз.Животные гораздо быстрее понимают через желудок.
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