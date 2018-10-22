Террориста Рослякова подготовило к бою МВД РФ в порядке патриотического воспитания в лагере Артек. И стрельба, и минно-взрывная подготовка. Российский след найден.
Максим Легков
На первом сроке Путин обещал удвоение ВВП. На пятом обещает, что после ядерной войны все россияне попадут в рай. Прогресс налицо.
Каспер
Россияне, поддерживающие Кремль, у меня для вас плохая новость: "Рабів до раю не пускають!"
Зря Путин дразнит американцев размахивая ядерной дубиной. Если США запустят настоящую гонку вооружений, экономика России сдуется довольно быстро. Проходили мы уже это. Но почему-то появилось желание наступить на те же грабли.
Андрей Мальгин
Когда страной управляет половой орган дедушки, страна накрывается половым органом бабушки.
Nasha Canada
Дети в оксфордах, счета в цюрихах... А мозги как были в татаро-монголии, так и есть.
Виктор Шендерович
Украина выдвинула на "Оскар" фильм Сергея Лозницы "Донбасс". Там показаны все красоты "русского мира": отжимы машин для "борьбы с фашизмом", избиения привязанных к столбам украинцев, быдло-свадьбы с пистолетами и многое другое. Пускай мировая общественность увидит этот зоопарк.
Генерал Золотов предложил проверить Навального на полиграфе.
Странная система правосудия в России. Полиграф предлагают пройти не обвиняемому в хищении миллиардов, а тому, кто его в этом обвиняет.
Тётя Роза
12 февраля 2004, Путин:
“Если 7 лет быть президентом, с ума можно сойти”. А ведь он честно предупреждал.
Тётя Роза
РПЦ объявила главу Константинопольского патриарха раскольником. Известно, что в психушке самое главное - первым надеть белый халат.
Проф. Преображенский
Вообще это все чистая пелевенщина: старый, боящийся смерти чекист, попав под влияние Дугина, решает принести в жертву древним богам 140 млн. душ, чтобы обрести вечную жизнь и власть над миром.
Интересно, как скоро в Вашингтоне поймут, что физически е#нуть "морскими котиками" пару сумасшедших диктаторов обходится гораздо дешевле всяких санкций?
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